Зимнее солнцестояние 2025 года: когда будет самый короткий день года и как это связано с астрономией

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоится зимнее солнцестояние – явление, которое знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии. Солнце достигнет самой низкой точки на небе, день станет самым коротким в году, а ночь – самой длинной. Это уникальный момент, когда наклон земной оси заставляет Северный полюс отклониться дальше от Солнца, получая минимальное количество света.

Что такое зимнее солнцестояние и почему оно происходит?

Зимнее солнцестояние наступит в 17:03 по киевскому времени 21 декабря. Это явление связано с наклоном земной оси на 23,5 градуса относительно плоскости орбиты планеты вокруг Солнца. Именно из-за этого наклона в декабре Северное полушарие оказывается подальше от солнечных лучей, пишет 24 Канал.

Термин "солнцестояние" происходит от латинских слов "sol" (солнце) и "sistere" (стоять неподвижно). Название отражает то, что в этот момент кажется, будто Солнце останавливается в своем южном движении по небу, прежде чем начать возвращаться на север. В полдень 21 декабря Солнце будет находиться прямо над тропиком Козерога – воображаемой линией на 23,5 градуса южной широты, которая проходит через Аргентину, Австралию, Ботсвану, Бразилию, Чили, Мадагаскар и другие страны.

Это самая южная точка на Земле, где Солнце может появляться прямо над головой. Интересно, что название тропика происходит от созвездия Козерога, где находилось Солнце во время зимнего солнцестояния около 2000 лет назад. Сейчас в декабре Солнце находится в созвездии Стрельца, поэтому технически правильнее называть эту линию тропиком Стрельца.

В Южном полушарии все иначе

В Южном полушарии все происходит наоборот. Там 21 декабря наступит летнее солнцестояние с самым длинным днем и самой короткой ночью года, поскольку Южный полюс будет наклонен к Солнцу как можно ближе, отмечает Live Science.

Это контрастное явление особенно ощутимо на полюсах планеты: в день зимнего солнцестояния Солнце вообще не восходит на Северном полюсе и не заходит на Южном.

Что ждет нас дальше?

Хотя метеорологи считают, что зима в Северном полушарии начинается 1 декабря и длится до конца февраля, астрономическая зима официально стартует именно с солнцестояния 21 декабря и продлится до 20 марта 2026 года, когда наступит весеннее равноденствие.

После зимнего солнцестояния день начнет постепенно увеличиваться – сначала лишь на несколько секунд, впоследствии на минуты, пока не достигнет своего максимума во время летнего солнцестояния в июне.

Солнцестояние в человеческой культуре

Зимнее солнцестояние в течение тысячелетий отмечалось различными культурами как праздник возрождения Солнца. Как пишет Forbes, самым известным местом празднования является Стоунхендж в Англии – 5000-летнее сооружение, построено таким образом, чтобы выравниваться с Солнцем во время солнцестояния.

Организация English Heritage обычно транслирует событие вживую на YouTube, позволяя людям со всего мира наблюдать за тем, как Солнце заходит на юго-запад от каменного круга.



Стоунхендж / Фото Ankit Sood