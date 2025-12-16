Зимове сонцестояння 2025 року: коли буде найкоротший день року і як це пов’язано з астрономією

У неділю, 21 грудня 2025 року, відбудеться зимове сонцестояння – астрономічне явище, яке знаменує початок астрономічної зими у Північній півкулі. Цього дня сонце досягне найнижчої точки на небі, через що день стане найкоротшим у році, а ніч – найдовшою. Це унікальний момент, коли нахил земної осі змушує Північний полюс відхилитися якнайдалі від Сонця, отримуючи мінімальну кількість денного світла.

Що таке зимове сонцестояння і чому воно відбувається?

Зимове сонцестояння настане о 17:03 за київським часом 21 грудня. Це явище пов'язане з нахилом земної осі на 23,5 градуса відносно площини орбіти планети навколо Сонця. Саме через цей нахил у грудні Північна півкуля опиняється подалі від сонячних променів, пише 24 Канал.

Термін "сонцестояння" походить від латинських слів "sol" (сонце) та "sistere" (стояти нерухомо). Назва відображає те, що в цей момент здається, ніби Сонце зупиняється у своєму південному русі по небу, перш ніж почати повертатися на північ. У полудень 21 грудня Сонце буде знаходитися прямо над тропіком Козерога – уявною лінією на 23,5 градуса південної широти, яка проходить через Аргентину, Австралію, Ботсвану, Бразилію, Чилі, Мадагаскар та інші країни.

Це найпівденніша точка на Землі, де Сонце може з'являтися прямо над головою. Цікаво, що назва тропіка походить від сузір'я Козерога, де перебувало Сонце під час зимового сонцестояння близько 2000 років тому. Зараз у грудні Сонце знаходиться в сузір'ї Стрільця, тому технічно правильніше називати цю лінію тропіком Стрільця.

У Південній півкулі все інакше

У Південній півкулі все відбувається навпаки. Там 21 грудня настане літнє сонцестояння з найдовшим днем і найкоротшою ніччю року, оскільки Південний полюс буде нахилений до Сонця якнайближче, зазначає Live Science.

Це контрастне явище особливо відчутне на полюсах планети: у день зимового сонцестояння Сонце взагалі не сходить на Північному полюсі і не заходить на Південному.

Що чекає на нас далі?

Хоча метеорологи вважають, що зима в Північній півкулі починається 1 грудня і триває до кінця лютого, астрономічна зима офіційно стартує саме з сонцестояння 21 грудня і триватиме до 20 березня 2026 року, коли настане весняне рівнодення.

Після зимового сонцестояння день почне поступово збільшуватися – спочатку лише на кілька секунд, згодом на хвилини, поки не досягне свого максимуму під час літнього сонцестояння в червні.

Сонцестояння у людській культурі

Зимове сонцестояння протягом тисячоліть відзначалося різними культурами як свято відродження Сонця. Як пише Forbes, найвідомішим місцем святкування є Стоунхендж в Англії – 5000-річна споруда, побудована таким чином, щоб вирівнюватися з Сонцем під час сонцестояння.

Організація English Heritage зазвичай транслює подію наживо на YouTube, дозволяючи людям з усього світу спостерігати за тим, як Сонце заходить на південний захід від кам'яного кола.



Стоунхендж / Фото Ankit Sood