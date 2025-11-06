Комета, на которую никто не обращал внимания, только что стала звездой дня, изменив цвет на золотой

Недавно открытый космический объект, комета C/2025 K1, ошеломил астрономов своим неожиданным поведением. После опасного сближения с Солнцем, которое, по мнению многих, должно было ее уничтожить, комета не только выжила, но и приобрела чрезвычайно редкий золотистый оттенок.

Почему комета стала золотой?

Комету C/2025 K1 в мае обнаружили астрономы из системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), поэтому она, как и знаменитая 3I/ATLAS, неформально также обозначается этим названием. До недавнего времени она оставалась вне внимания широкой общественности, поскольку глаза человечества были прикованы в первую очередь к нашей межзвездной гостье, а также к комете Lemmon, которую можно было видеть с Земли. Однако C/2025 K1 готовила научному сообществу настоящий сюрприз, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

C/2025 K1 достигла своей ближайшей точки к Солнцу, то есть перигелия, 8 октября, пролетев на расстоянии около 50 миллионов километров от звезды. Из-за интенсивной гравитационной нагрузки во время такого близкого прохождения многие эксперты прогнозировали, что комета будет разорвана на части. Однако она не только уцелела, но и кардинально изменилась.

Астрофотограф Дэн Бартлетт 29 октября сделал потрясающий снимок C/2025 K1, на котором видно ее выразительное золотое сияние и длинный хвост, подвергшийся воздействию солнечного ветра. Сам фотограф отметил, что комета не должна была пережить перигелий, но она это сделала и теперь демонстрирует редкий красно-коричневый или золотистый цвет.

Этот уникальный оттенок зафиксировали и другие фотографы в Калифорнии и Аризоне:



Этот снимок сделали в Баллико, Калифорния, США / Фото Ричарда Сирса

Обычно кометы имеют белый цвет, поскольку отражают солнечный свет, содержащий все длины волн видимого спектра. Однако наличие определенных химических веществ в облаке льда, газа и пыли, окружающего комету (комете), может поглощать определенные длины волн, заставляя ее светиться другим цветом. Например, некоторые кометы становятся зелеными из-за наличия дикарбона или цианида. Другие могут приобретать синий оттенок, если в их коме есть угарный газ или аммиак. Золотой цвет, как у C/2025 K1, является гораздо более редким явлением.

Астроном Дэвид Шлейхер из обсерватории Ловелла в Аризоне, который изучал комету, отметил в своем блоге The Astronomer's Telegram, что она имеет удивительную нехватку углеродсодержащих молекул, таких как дикарбон, угарный газ и цианид. По его словам, известно лишь две другие кометы с меньшим содержанием этих молекул. Вероятнее всего, именно это истощение углеродсодержащих молекул и стало причиной золотистой окраски кометы, хотя точный механизм этого процесса пока что неизвестен. Среди других возможных факторов называют недавний пролет возле Солнца и относительно низкое соотношение газа и пыли в ее составе.



Это фото сделано в городе Пейсон, Аризона, США / Фото Криса Шура

Можно ли увидеть комету с Земли?

Сейчас видимая звездная величина кометы составляет 9, что делает ее слишком тусклой для наблюдения невооруженным глазом. Однако ее можно увидеть с помощью телескопа или астрономического бинокля.

Комета расположена между созвездиями Девы и Льва в восточной части неба, и лучше всего ее видно незадолго до восхода Солнца. 25 ноября она достигнет ближайшей точки к Земле, а это означает, что она, вероятно, будет оставаться видимой до начала декабря.