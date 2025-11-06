Комета, на яку ніхто не звертав уваги, щойно стала зіркою дня, змінивши колір на золотий

Нещодавно відкритий космічний об'єкт, комета C/2025 K1, приголомшив астрономів своєю несподіваною поведінкою. Після небезпечного зближення із Сонцем, яке, на думку багатьох, мало її знищити, комета не лише вижила, а й набула надзвичайно рідкісного золотистого відтінку.

Чому комета стала золотою?

Комету C/2025 K1 у травні виявили астрономи з системи Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), тому вона, як і знаменита 3I/ATLAS, неформально також позначається цією назвою. Донедавна вона лишалася поза увагою широкого загалу, оскільки очі людства були прикуті в першу чергу до нашої міжзоряної гості, а також до комети Lemmon, яку можна було бачити з Землі. Проте C/2025 K1 готувала науковій спільноті справжній сюрприз, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Найкращі фото міжзоряної комети 3I/ATLAS: усе що фотографували астрономи з моменту її виявлення

C/2025 K1 досягла своєї найближчої точки до Сонця, тобто перигелію, 8 жовтня, пролетівши на відстані близько 50 мільйонів кілометрів від зорі. Через інтенсивне гравітаційне навантаження під час такого близького проходження багато експертів прогнозували, що комета буде розірвана на частини. Однак вона не лише вціліла, а й кардинально змінилася.

Астрофотограф Ден Бартлетт 29 жовтня зробив приголомшливий знімок C/2025 K1, на якому видно її виразне золоте сяйво та довгий хвіст, що зазнав впливу сонячного вітру. Сам фотограф зазначив, що комета не мала пережити перигелій, але вона це зробила і тепер демонструє рідкісний червоно-коричневий або золотистий колір.

Цей унікальний відтінок зафіксували й інші фотографи в Каліфорнії та Аризоні:



Цей знімок зробили в Балліко, Каліфорнія, США / Фото Річарда Сірса

Зазвичай комети мають білий колір, оскільки відбивають сонячне світло, що містить усі довжини хвиль видимого спектра. Однак наявність певних хімічних речовин у хмарі льоду, газу та пилу, що оточує комету (комі), може поглинати певні довжини хвиль, змушуючи її світитися іншим кольором. Наприклад, деякі комети стають зеленими через наявність дикарбону або ціаніду. Інші можуть набувати синього відтінку, якщо в їхній комі є чадний газ або аміак. Золотий колір, як у C/2025 K1, є набагато рідкіснішим явищем.

Астроном Девід Шлейхер з обсерваторії Ловелла в Аризоні, який вивчав комету, зазначив у своєму блозі The Astronomer's Telegram, що вона має дивовижну нестачу вуглецевмісних молекул, таких як дикарбон, чадний газ і ціанід. За його словами, відомо лише дві інші комети з меншим вмістом цих молекул. Найімовірніше, саме це виснаження вуглецевмісних молекул і стало причиною золотистого забарвлення комети, хоча точний механізм цього процесу поки що невідомий. Серед інших можливих чинників називають нещодавній проліт біля Сонця та відносно низьке співвідношення газу та пилу в її складі.​



Це фото зроблене у місті Пейсон, Аризона, США / Фото Кріса Шура

Чи можна побачити комету з Землі?

Зараз видима зоряна величина комети становить 9, що робить її занадто тьмяною для спостереження неозброєним оком. Проте її можна побачити за допомогою телескопа або астрономічного бінокля.

Комета розташована між сузір'ями Діви та Лева у східній частині неба, і найкраще її видно незадовго до сходу Сонця. 25 листопада вона досягне найближчої точки до Землі, а це означає, що вона, ймовірно, залишатиметься видимою до початку грудня.