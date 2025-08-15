Во время своих первых археологических раскопок в Великобритании студентка из США сделала открытие, которое поразило научное сообщество. Всего за полтора часа работы ей удалось найти редкий золотой артефакт, возраст которого превышает тысячу лет. Эта находка может пролить свет на неизвестные аспекты жизни людей в раннем средневековье на территории современной Англии.

Что скрывала древняя римская дорога?

Студентка факультета археологии Ньюкаслского университета Яра Соуза, которая приехала на учебу из Орландо, штат Флорида, вряд ли ожидала такого успеха во время своей первой полевой практики. Уже в первые 90 минут раскопок в графстве Нортумберленд на северо-востоке Англии она наткнулась на небольшой золотой предмет длиной около 4 сантиметров, пишет 24 Канал со ссылкой на Университет Ньюкасла.

Находка оказалась шарообразной булавкой, датированной IX веком нашей эры. Примечательно, что это уже второй подобный артефакт, найденный в этой местности. Первый, чуть меньший по размеру, обнаружил в 2021 году энтузиаст с металлоискателем. Оба предмета нашли вблизи древней римской дороги Дере-стрит, которая когда-то была важной транспортной артерией, соединявшей крупные религиозные центры.

По мнению экспертов, тот факт, что оба артефакта найдены в одном месте, не является случайностью: булавки могли иметь не бытовое, а церемониальное или религиозное назначение. В раннем средневековье золото считалось символом высокого статуса и было доступно лишь элите.

Профессор Романской археологии Джеймс Джеррард, который руководил раскопками, считает, что предметы могли быть намеренно закопаны. Их расположение на пути, продолжавшем активно использоваться и после падения Римской империи, свидетельствует о передвижении здесь состоятельных людей.



Размер булавки всего несколько сантиметров / Фото Tyne and Wear Museums

Этот и другие найденные артефакты будут детально проанализированы в рамках британской программы Portable Antiquities Scheme, после чего их, возможно, выставят на всеобщее обозрение в музее.