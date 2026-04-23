Дело золотого шара: тайну неизвестного объекта, который нашли на дне океана, наконец раскрыли

В 2023 году во время экспедиции у берегов Аляски исследователи обнаружили на глубине более трех километров загадочную золотистую полусферу с отверстием. Находка сразу породила множество теорий, от яиц неизвестных монстров до остатков древних цивилизаций, но истина оказалась гораздо сложнее.

Что скрывала золотая сфера?

Во время миссии Seascape Alaska 5, которую проводило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) на судне "Okeanos Explorer", дистанционно управляемый аппарат "Deep Discoverer" зафиксировал необычный объект на глубине 3 250 метров. Блестящий золотистый шар диаметром около 10 сантиметров был прочно прикреплен к скале среди небольших стеклянных губок. Ученые, которые наблюдали за прямой трансляцией со дна океана, были озадачены видом находки, пишет ScienceAlert.

Один из исследователей даже выразил опасения, что ситуация напоминает начало фильма ужасов, где из подобного объекта может кто-то выползти, если его задеть. Заметное отверстие на поверхности сферы лишь подогревало интерес: специалисты предполагали, что это может быть покинутая оболочка яйца.

С помощью роботизированного манипулятора с функцией всасывания образец осторожно подняли на поверхность для дальнейшего изучения в лаборатории Смитсоновского национального музея естественной истории. Хотя на борту судна первоначальные идентификации варьировались от микробной пленки до губки, детальный анализ морфологии и генетики показал совсем другой результат.

Объект не имел типичных анатомических признаков животного, таких как рот или мышцы, вместо этого он состоял из волокнистого материала с гладкой многослойной поверхностью. Микроскопическое исследование выявило наличие спироцист – специальных клеток, жалящих и присущих только представителям класса Hexacorallia.

Решающим этапом стало секвенирование всего генома, поскольку поверхностные ДНК-тесты не давали результатов из-за большого количества микроорганизмов, поселившихся на объекте. Исследование подтвердило, что золотой шар является органическим реликтом, а именно кутикулой глубоководной анемоны Relicanthus daphneae, пишет IFLScience.

Этот вид был впервые описан в 2006 году и является одним из крупнейших полипов среди антозоев: диаметр его тела может достигать 0,3 метра, а тонкие щупальца вырастают до 2 метров в длину. Хотя Relicanthus daphneae распространены в океанах на глубинах от 1 667 до 3 948 метров, найти их кутикулу отдельно от самого животного – большая редкость.



Relicanthus daphneae / Фото Hawaii Undersea Research Laboratory (HURL)



Relicanthus daphneae / Фото NOAA

Кутикула – это тонкое защитное покрытие, которое выделяют внешние ткани анемоны. Она состоит преимущественно из хитина – прочного материала, который также содержится в панцирях жуков и клеточных стенках грибов.

Ученые считают, что анемона могла оставить свою "золотую кожу" во время передвижения или вследствие процесса размножения. Некоторые виды анемон способны к так называемой педальной лацерации: они оставляют часть своей подошвы на субстрате, из которой впоследствии может вырасти новый полип.

Полученные снимки дна подтверждают эту теорию, демонстрируя золотистые следы, тянущиеся за живым животным во время его движения по скалистой поверхности.

Помимо биологического происхождения самой сферы, ученые обнаружили, что она является настоящей "горячей точкой" микробной активности в холодной бездне. Оставленная ткань анемоны становится домом для целого сообщества бактерий и архей, которые участвуют в цикле азота, расщепляя органические белки, говорится в исследовании, нерецензируемая версия которого сейчас опубликована на bioRxiv.

Таким образом, то, что сначала казалось загадочным артефактом, оказалось важным звеном в экосистеме глубоководного дна, превращая мертвую ткань в микромасштабный биогеохимический реактор.