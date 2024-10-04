Писатель спрятал золотой клад в 1993 году, оставив подсказку для поисков․ Наконец его нашли

Поиск сокровищ длиной в 31 год, 5 месяцев и 9 дней наконец завершился. Писатель Режис Хаузер, который умер еще в 2009 году, спрятал статуэтку совы в 1993-м, а затем создал зашифрованные подсказки, которые указывали на местоположение драгоценного приза. Все это время шифр не могли разгадать.

Наконец-то это случилось

Несколько европейских новостных агентств сообщили, что кто-то наконец взломал код и нашел статуэтку золотой совы во Франции. Они называют эту охоту за сокровищем самой длинной в мире, пишет Gizmodo.

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Золотая сова была своеобразной рекламой книги Режиса Хаузера под названием "По следам Золотой Совы". Чтобы мотивировать читателей к покупке, писатель сказал, что 11 головоломок в его книге раскроют местонахождение сокровища. Он считал, что произойдет это относительно быстро, однако разгадку искали более 31 года.

Теперь соавтор игры, художник Мишель Беккер, объявил на Discord, что кто-то нашел сову. Пока не понятно, кто именно смог разгадать загадку.

Мы можем подтвердить, что Золотая Сова была откопана вчера вечером, одновременно с загрузкой решения, которое было отправлено в систему онлайн-проверки. Поэтому вам нет необходимости проводить раскопки на месте, которое вы считаете тайником,

– написал Беккер в Discord.

Хаузер был единственным, кто знал местонахождение совы, поэтому после его смерти между наследниками автора и Беккером начался судебный процесс. Беккер получил ответы на загадки в начале 2020-х годов и сразу же возобновил конкурс, запустив сервер Discord для обсуждения.

Призовая сова весит около 10 килограммов. Она изготовлена из серебра и золота. Сова также имеет бриллианты в голове и и стоит около 150 000 евро. На самом деле тот экземпляр, который был закопан в землю, является бронзовой копией. Но тот, кто ее нашел, может обменять ее на настоящий приз из драгоценных металлов, который находится у Беккера.

Вот как выглядит настоящая призовая сова из золота, серебра и бриллиантов:

Перед смертью в 1996 году Хаузер настаивал, что загадки на самом деле не такие уж и сложные, если люди, которые над ними работают, просто будут делать это вместе.

Если бы все искатели объединили все свои знания, сова была бы найдена за... два часа,

– говорил Хаузер.

Поиски сокровищ, которые ранее удерживали рекорд по продолжительности, проходили в Великобритании и получили название Quest: A Zetetic Treasure Hunt. Они длились 13 лет и семь месяцев, с 1992 по 2006 год.

Те, кто не нашел клад в этот раз, могут наконец получить ответы на 11 загадок, которые озадачивали их все эти годы. Ожидается, что ответы в конце концов будут обнародованы.