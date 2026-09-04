Еще один человеческий зонд приближается к границе Солнечной системы, но его будущее мрачно

Космический аппарат "New Horizons" приближается к границам нашей Солнечной системы, однако ученые могут отключить два его уникальных прибора уже в следующем месяце. Из-за нехватки финансирования исследователи на Земле рискуют лишиться возможности изучить самые серьезные космические угрозы для человечества.

Экономия начинается

Космическое агентство запустило зонд New Horizons еще в 2006 году для изучения Плутона, который находится на расстоянии более 5 миллиардов километров от Земли. Во время своего путешествия аппарат совершил гравитационный маневр у Юпитера, сфотографировал его спутники Ио, Европу и Ганимед, а затем разогнался до скорости около 482,8 миллиона километров в год. В 2015 году он прислал первые подробные снимки Плутона, которые заставили ученых пересмотреть теории об активности его поверхности и атмосферы, пишет IFLScience.

После успешного изучения Плутона зонд направился к загадочному объекту Аррокот в поясе Койпера. Впоследствии руководство решило продлить миссию как минимум до 2028–2029 годов, чтобы собрать данные о гелиосфере – гигантском защитном пузыре вокруг нашей системы.

Однако сейчас ученые столкнулись с проблемой: NASA задержала около 2 миллионов долларов финансирования за последние два года. Эти деньги предназначались исследователям, которые анализируют полученные из космоса данные на Земле.

Руководитель миссии Алан Стерн заявил изданию Science, что без этих средств ученым придется отключить уникальные приборы уже в следующем месяце.

Почему эти измерения важны для людей

Под угрозой отключения оказались два критически важных прибора – PEPSSI и SWAP. Они исследуют так называемые межзвездные ионы захвата, для измерения которых легендарные аппараты "Вояджер" не имели необходимого оборудования. Эти частицы контролируют солнечный ветер на расстоянии более 10 астрономических единиц от Солнца и защищают нас от губительных галактических космических лучей.

Приборы SWAP и PEPSSI проводят исторически уникальные измерения ионов межзвездного захвата, для которых миссия "Вояджер" не была оборудована,

– прокомментировал бывший главный научный сотрудник NASA Джеймс Л. Грин.

Поиск компромисса на Земле

Зонд должен пересечь границу ударной волны замедления солнечного ветра в период с 2027 года по середину 2030-х годов. Аппарат остается полностью исправным и способен работать вплоть до 2050-х годов, однако его будущее зависит от финансирования со стороны Земли. Администратор НАСА Джаред Айзекман отметил, что агентство ищет варианты решения этой проблемы, хотя и вынуждено оптимизировать расходы.

Если мы сможем объединить усилия, обеспечить непрерывность научных исследований и высвободить больше ресурсов для новых прорывных миссий, мы должны это сделать,

– добавил администратор НАСА Джаред Айзекман.

На данный момент судьба уникальных космических исследований остается неопределенной, и ученые со всего мира надеются на возобновление финансовой поддержки миссии.