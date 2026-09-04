Економія починається

Космічне агентство запустило зонд New Horizons ще у 2006 році для вивчення Плутона, який розташований на відстані понад 5 мільярдів кілометрів від Землі. Під час своєї подорожі апарат здійснив гравітаційний маневр біля Юпітера, сфотографував його супутники Іо, Європу та Ганімед, а потім розігнався до швидкості близько 482,8 мільйона кілометрів на рік. У 2015 році він надіслав перші детальні знімки Плутона, які змусили науковців переглянути теорії про активність його поверхні та атмосфери, пише IFLScience.

Після успішного вивчення Плутона зонд попрямував до дивного об'єкта Аррокот у поясі Койпера. Згодом керівництво вирішило продовжити місію щонайменше до 2028 – 2029 років, щоб зібрати дані про геліосферу – гігантську захисну бульбашку навколо нашої системи.

Проте зараз науковці зіткнулися з проблемою: NASA затримала близько 2 мільйонів доларів фінансування за останні два роки. Ці гроші призначалися дослідникам, які аналізують отримані з космосу дані на Землі.

Керівник місії Алан Стерн заявив виданню Science, що без цих коштів ученим доведеться вимкнути унікальні інструменти вже наступного місяця.

Чому ці вимірювання важливі для людей

Під загрозою вимкнення опинилися два критично важливі інструменти – PEPSSI та SWAP. Вони досліджують так звані міжзоряні іони захоплення, для вимірювання яких легендарні апарати "Вояджер" не мали необхідного обладнання. Ці частинки контролюють сонячний вітер на відстані понад 10 астрономічних одиниць від Сонця й захищають нас від згубних галактичних космічних променів.

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Інструменти SWAP та PEPSSI проводять історично унікальні вимірювання іонів міжзоряного захоплення, для яких місія Вояджер не була обладнана,

– прокоментував колишній головний науковий співробітник NASA Джеймс Л. Грін.

Пошук компромісу на Землі

Зонд має перетнути межу ударної хвилі уповільнення сонячного вітру у період з 2027 року – середини 2030-х років. Апарат залишається повністю справним і здатний працювати аж до 2050-х років, проте його майбутнє залежить від земного фінансування. Адміністратор NASA Джаред Айзекман зауважив, що агентство шукає варіанти вирішення цієї проблеми, хоча й змушене оптимізувати витрати.

Якщо ми зможемо консолідувати зусилля, забезпечити безперервність науки та вивільнити більше ресурсів для нових проривних місій, ми повинні це зробити,

– додав адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Наразі доля унікальних космічних досліджень залишається невизначеною, і вчені з усього світу сподіваються на відновлення фінансової підтримки місії.