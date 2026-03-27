Наука нарешті знайшла дещо швидше за світло

Протягом десятиліть постулат про швидкість світла як абсолютну межу залишався непохитним стовпом фізики. Однак недавні випробування виявили специфічні структури, здатні випереджати світлові хвилі, підтверджуючи здогадки, які раніше вважалися лише сміливою математичною гіпотезою.

Що обігнало світло?

Дослідницька група з Ізраїльського технологічного інституту Техніон опублікувала результати своєї роботи, яка стала безпрецедентним досягненням у галузі електронної мікроскопії. Вченим вдалося вперше безпосередньо виміряти так звані "темні точки" всередині світлових хвиль. Це дозволило підтвердити теоретичне передбачення, висунуте ще у 1970-х роках, згідно з яким швидкість цих об'єктів може перевищувати швидкість світла, пише Phys.org.

Ці загадкові темні точки за своєю суттю є крихітними отворами у структурі хвилі, які науковці називають вихорами. Фактично це просто порожній простір без світла. Подібні явища часто зустрічаються в природі: їх можна побачити в океанських хвилях, повітряних потоках або навіть у чашці кави під час перемішування напою.

Хоча це звучить незвично – наче вир у річці раптово починає обганяти течію води, у якій він виник – цей ефект є цілком реальним. Досі це твердження базувалося виключно на математичних розрахунках, але тепер команда дослідників надала експериментальне підтвердження.

Чому так відбувається й чи порушує це закони фізики?

Виникає закономірне питання: як таке можливо, якщо Альберт Ейнштейн встановив швидкість світла у вакуумі як абсолютну межу Всесвіту? Відповідь криється в самій природі вихорів. Теорія відносності накладає обмеження лише на фізичну матерію, що має масу, а також на сигнали, які передають енергію чи інформацію.

Світлові вихори, виявлені в Техніоні, не мають маси, не переносять енергію та не слугують каналом для передачі даних. Отже, їхній надшвидкий рух не порушує фундаментальних принципів фізики. Фактично ці об'єкти є "нульовими точками" або вузлами світлових хвиль, де амплітуда падає до нуля, утворюючи зони повної темряви всередині світлового поля, зазначає колектив авторів у журналі Nature.

Як вдалося про це дізнатися?

Для проведення експерименту команда розробила унікальну систему в Центрі електронної мікроскопії Техніону. Вони поєднали лазерні установки з передовим опто-механічним обладнанням у спеціалізованому електронному мікроскопі, що дозволило досягти рекордної часової та просторової роздільної здатності.

Самі вимірювання проводилися у гексагональному нітриді бору – матеріалі, підготовленому професором Хананом Херцігом Шейнфуксом з Університету Бар-Ілан. У цьому матеріалі світлові хвилі трансформуються в особливі "світлозвукові" стани, відомі як поляритони. Вони рухаються приблизно у 100 разів повільніше, ніж світло у вакуумі. Саме всередині таких уповільнених хвиль світлові вихори можуть здійснювати стрибки, випереджаючи швидкість світла.

Професор Ідо Камінер зазначив, що це відкриття висвітлює універсальні закони природи, спільні для всіх типів хвиль – від звуку та рідин до складних надпровідних систем. Нова методика, заснована на електронній інтерферометрії, значно покращує чіткість зображень і стає потужним інструментом для вивчення нанорозмірних явищ у матеріалах.

Подальші перспективи

Дослідники переконані, що ці інноваційні методи мікроскопії дозволять зазирнути у приховані процеси у фізиці, хімії та біології, вперше демонструючи поведінку природи в її найбільш невловимі моменти.

Спостереження за стрімким рухом світлових вихорів відкриває шлях до нових технологій кодування квантової інформації, розвитку оптики на основі наноструктур та глибшого дослідження надпровідності.