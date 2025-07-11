Українські IT-компанії об’єдналися для етичного розвитку штучного інтелекту

В Україні зроблено важливий крок до відповідального використання штучного інтелекту. Провідні IT-компанії країни об’єдналися, щоб створити першу саморегулівну організацію у цій сфері. Їхня мета — забезпечити етичний підхід до розробки та впровадження технологій ШІ, що може стати основою для майбутнього законодавства та зміцнення довіри на міжнародному рівні.

Нещодавно 14 українських IT-компаній підписали меморандум про створення першої в країні саморегулівної організації у сфері штучного інтелекту (ШІ), повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

Дивіться також Ілон Маск випустив Grok 4: нова версія мовної моделі нібито перевершує докторів наук

Серед учасників – відомі компанії, такі як:

Grammarly – що допомагає мільйонам користувачів покращувати тексти англійською мовою;

– що допомагає мільйонам користувачів покращувати тексти англійською мовою; MacPaw – розробник програм для macOS та iOS;

– розробник програм для macOS та iOS; SoftServe – один із лідерів у сфері цифрових технологій в Україні.

До ініціативи також долучилися DroneUA, що спеціалізується на безпілотних рішеннях, YouScan.io з платформою для аналізу соцмереж, Preply з освітніми онлайн-сервісами та інші інноваційні компанії, такі як Uklon, ЛУН, Valtech, Yieldy, LetsData, WINSTARS.AI, Gametree.me та EVE.calls.

Ця організація ставить за мету розробку продуктів на основі ШІ з урахуванням принципів безпеки та етики, які викладені у спеціальному добровільному кодексі поведінки.

Саморегулювання означає, що компанії самостійно встановлюють стандарти для своїх технологій, але за підтримки держави та профільних організацій, таких як Міністерство цифрової трансформації, Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) і Асоціація IT Ukraine.

Що передбачає меморандум?

Компанії-учасниці взяли на себе зобов’язання регулярно звітувати про те, як вони впроваджують етичні принципи у свої продукти. Такі звіти, які розроблені спільно з Мінцифрою та іншими партнерами, подаватимуться щонайменше раз на рік. Це повинно допомогти відстежувати, наскільки відповідально бізнес підходить до створення ШІ-рішень.

Контроль за дотриманням принципів здійснюватимуть самі компанії, а ЦЕДЕМ та IT Ukraine, які входять до секретаріату організації, надаватимуть підтримку в цьому процесі.

За словами представників держави, такий підхід є частиною стратегії "знизу вгору" (bottom-up). Спочатку компанії адаптуються до етичних стандартів, а згодом на основі їхнього досвіду формуватиметься законодавство, синхронізоване з європейськими нормами. Це важливо для євроінтеграції України та для захисту громадян і бізнесів від потенційних ризиків, пов’язаних із ШІ.

Важливо! З повним текстом меморандуму можна ознайомитися за цим посиланням.

Чому саморегулювання важливе?

Штучний інтелект – це технологія, яка може як приносити користь, так і створювати загрози, якщо її використовувати без належного контролю. Наприклад, ШІ застосовується в аналітиці даних, персоналізованих рекомендаціях, голосових асистентах і навіть у безпілотних системах.

Однак без етичних стандартів є ризик порушення приватності, упередженості в алгоритмах чи навіть використання технологій у шкідливих цілях. Наприклад нещодавно хтось використав голос прессекретаря США Рубіо для запису повідомлень іншим політикам.

Саморегулювання дозволяє бізнесу вже зараз формувати правила гри, які підвищують довіру до їхніх продуктів з боку користувачів, інвесторів і партнерів.

Ця ініціатива також демонструє, що Україна прагне бути серед лідерів у відповідальному розвитку ШІ. У червні 2024 року Мінцифра представила Білу книгу регулювання ШІ, де описано м’який підхід до впровадження стандартів. Наразі країна перебуває на етапі саморегулювання, який передує створенню законодавчої бази.

Як долучитися до ініціативи?

Організація відкрита для нових учасників. Будь-яка компанія, яка відповідає критеріям меморандуму, може приєднатися до саморегулювання у сфері ШІ. Для цього потрібно звернутися до секретаріату за електронною адресою ai.sro@cedem.org.ua, щоб отримати необхідні документи, такі як текст меморандуму, кодекс поведінки чи шаблон звіту.