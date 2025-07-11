Недавно 14 украинских IT-компаний подписали меморандум о создании первой в стране саморегулируемой организации в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

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Среди участников – известные компании, такие как:

Grammarly – что помогает миллионам пользователей улучшать тексты на английском языке;

– что помогает миллионам пользователей улучшать тексты на английском языке; MacPaw – разработчик программ для macOS и iOS;

– разработчик программ для macOS и iOS; SoftServe – один из лидеров в сфере цифровых технологий в Украине.

К инициативе также присоединились DroneUA, специализирующаяся на беспилотных решениях, YouScan.io с платформой для анализа соцсетей, Preply с образовательными онлайн-сервисами и другие инновационные компании, такие как Uklon, ЛУН, Valtech, Yieldy, LetsData, WINSTARS.AI, Gametree.me и EVE.calls.

Эта организация ставит целью разработку продуктов на основе ИИ с учетом принципов безопасности и этики, которые изложены в специальном добровольном кодексе поведения.

Саморегулирование означает, что компании самостоятельно устанавливают стандарты для своих технологий, но при поддержке государства и профильных организаций, таких как Министерство цифровой трансформации, Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) и Ассоциация IT Ukraine.

Что предусматривает меморандум?

Компании-участницы взяли на себя обязательства регулярно отчитываться о том, как они внедряют этические принципы в свои продукты. Такие отчеты, которые разработаны совместно с Минцифрой и другими партнерами, будут подаваться минимум раз в год. Это должно помочь отслеживать, насколько ответственно бизнес подходит к созданию ИИ-решений.

Контроль за соблюдением принципов будут осуществлять сами компании, а ЦЕДЕМ и IT Ukraine, которые входят в секретариат организации, будут оказывать поддержку в этом процессе.

По словам представителей государства, такой подход является частью стратегии "снизу вверх" (bottom-up). Сначала компании адаптируются к этическим стандартам, а впоследствии на основе их опыта будет формироваться законодательство, синхронизированное с европейскими нормами. Это важно для евроинтеграции Украины и для защиты граждан и бизнесов от потенциальных рисков, связанных с ИИ.

Важно! С полным текстом меморандума можно ознакомиться по этой ссылке.

Почему саморегулирование важно?

Искусственный интеллект – это технология, которая может как приносить пользу, так и создавать угрозы, если ее использовать без должного контроля. Например, ИИ применяется в аналитике данных, персонализированных рекомендациях, голосовых ассистентах и даже в беспилотных системах.

Однако без этических стандартов есть риск нарушения приватности, предвзятости в алгоритмах или даже использования технологий во вредных целях. Например, недавно кто-то использовал голос пресс-секретаря США Рубио для записи сообщений другим политикам.

Саморегулирование позволяет бизнесу уже сейчас формировать правила игры, которые повышают доверие к их продуктам со стороны пользователей, инвесторов и партнеров.

Эта инициатива также демонстрирует, что Украина стремится быть среди лидеров в ответственном развитии ИИ. В июне 2024 года Минцифра представила Белую книгу регулирования ИИ, где описан мягкий подход к внедрению стандартов. Сейчас страна находится на этапе саморегулирования, который предшествует созданию законодательной базы.

Как присоединиться к инициативе?

Организация открыта для новых участников. Любая компания, которая соответствует критериям меморандума, может присоединиться к саморегулированию в сфере ИИ. Для этого нужно обратиться в секретариат по электронному адресу ai.sro@cedem.org.ua, чтобы получить необходимые документы, такие как текст меморандума, кодекс поведения или шаблон отчета.