Ще один великий виробник смартфонів може інтегрувати штучний інтелект від OpenAI

Apple є першим виробником смартфонів, який інтегрував ChatGPT та його похідні в свою операційну систему, тобто фактично в самі смартфони. Згідно з новими чутками, ще один відомий бренд веде переговори з OpenAI про впровадження можливостей штучного інтелекту на базі мовної моделі GPT. Найцікавіше, що ця компанія має і власну систему ШІ, але, судячи з усього, успіхи з її розробкою невеликі.

GPT може з'явитись на пристроях Galaxy

Насправді невідомо, хто почав ці переговори першим – Samsung чи OpenAI. Але все виглядає так, ніби південнокорейській компанії це потрібно значно більше. Бренд уже кілька років розробляє власний ШІ, але про якісь значні успіхи ми так і не почули. Це й не дивно, адже для навчання нейромережі потрібні величезні ресурси й відповідні спеціалісти, але головне – час, якого так бракує. Беручи до уваги конкуренцію між Samsung та Apple, виробник смартфонів Galaxy просто не може собі дозволити відставання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Великою таємницею лишається те, чому компанія звернулася не до Google, з якою в неї вже є багаторічне партнерство. Компанії часто копіюють функції одна одної та діляться досвідом. Можна лише припустити, що таким чином Samsung вирішила "помститися" Google за відмову від її чипів, оскільки вже з наступного покоління смартфони Pixel матимуть процесори виробництва TSMC. Таким чином, кожна з компаній вибрала найкраще.

Хоча ми й раніше чули припущення про потенційне партнерство між Samsung і OpenAI, але фактично першим, хто заявив про це більш серйозно, є південнокорейське видання KoreaHerald, яке у минулу п'ятницю випустило матеріал на цю тему. На жаль, авторка статті каже, що Samsung не прокоментувала звіт. Компанія лише сказала: "Ми просуваємо відкриту екосистему та залишаємося відкритими для співпраці з усіма нашими партнерами".

Samsung є ключовим гравцем в екосистемі Android, тож і для OpenAI це партнерство, безумовно, буде дуже вигідним. Принаймні, щоб потіснити Gemini на смартфонах Pixel та потенційно пристроях інших Android-смартфонів.

Сама ж Samsung, як уже згадувалося, вже має деякі напрацювання в сфері ШІ, але її технологія не отримала великого визнання. Можна з упевненістю сказати, що функції штучного інтелекту в Galaxy принаймні частково побудовані на засобах Google, оскільки навіть на презентації ми бачили знайоме брендування Gemini. Але це, як видається, не той рівень інтеграції, який ми побачили в Apple.

Наступна презентація Samsung повинна відбутися десь у січні, якщо компанія нічого не змінить у своєму графіку, тож цілком можливо, що ми дізнаємося більше.