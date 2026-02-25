Металевий блиск та жести головою: Samsung представила революційні Galaxy Buds 4

Компанія Samsung офіційно анонсувала нове покоління своїх бездротових навушників, представивши моделі Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro. Цього разу розробники відмовилися від багатьох суперечливих рішень минулих років, зосередившись на витонченому стилі та передових технологічних можливостях. Оновлена лінійка обіцяє змінити уявлення про комфорт та якість звуку в екосистемі Galaxy.

Що цікавого пропонують флагманські навушники Samsung?

Однією з найпомітніших змін став повний редизайн зовнішнього вигляду. Samsung відмовилася від трикутних форм та світлових індикаторів попередньої серії на користь пласких ніжок, виготовлених з матового металу. Під час розробки корпусу було використано базу даних зі 100 мільйонів точок і проведено понад 10 000 віртуальних симуляцій, щоб забезпечити ідеальну посадку для різних типів вушних раковин, пише 24 Канал, який слідкував за презентацією 25 лютого.

Тепер навушники Pro-моделі мають силіконові насадки для щільної ізоляції, тоді як стандартна версія зберегла відкриту конструкцію без додаткових амбушурів. Зміни торкнулись і зарядного кейса: тепер навушники розташовуються в ньому горизонтально, а кришка залишилася прозорою, що додає пристрою особливого стилю.



Galaxy Buds 4 знизу та Galaxy Buds 4 Pro зверху / Фото Samsung

Якість звуку в новинках вийшла на новий рівень завдяки оновленій апаратній частині. Модель Galaxy Buds 4 Pro оснащена подвійною системою драйверів: 11-міліметровим низькочастотним динаміком (вуфером) та 5.5-міліметровим планарним драйвером для чітких високих частот.

Стандартна версія отримала один динамік розміром 11 міліметрів. Обидві моделі підтримують 24-бітний звук з частотою дискретизації 96 кілогерц при роботі зі смартфонами Samsung.

Важливим нововведенням стала функція HD Voice, яка використовує двосмуговий Bluetooth для передачі голосу в діапазоні до 16 кілогерц, що робить телефонні розмови значно чіткішими.



Galaxy Buds 4 / Фото Samsung

Особливу увагу приділили інтелектуальним функціям. Флагманська версія Pro отримала технологію адаптивного активного шумозаглушення (ANC) 2.0, яка в реальному часі реагує на навколишні звуки, наприклад, сирени або шум вулиці, і підлаштовує рівень тиші.

Уперше в лінійці з'явилася підтримка жестів головою: користувач може кивнути, щоб прийняти виклик, або похитати головою з боку в бік, щоб відхилити його. Для управління відтворенням на ніжках навушників зробили спеціальні тактильні заглиблення, які полегшують використання жестів стискання та проведення пальцем.

Штучний інтелект

Інтеграція зі штучним інтелектом дозволяє використовувати режим перекладача для 22 мов у реальному часі безпосередньо через навушники.

Також доступний виклик асистентів Bixby або Gemini без необхідності розблокування телефона.

Хоча навушники не підтримують класичний Bluetooth Multipoint, вони здатні миттєво перемикатися між будь-якими пристроями, що прив'язані до одного облікового запису Samsung.

Galaxy Buds 4 та Galaxy Buds 4 Pro / Фото Android Authority

Автономність

Автономність пристроїв, як пише PhoneArena, також була оптимізована:

Акумулятор у Pro-версії збільшили до 61 міліампер-години. Це забезпечує до 7 годин прослуховування музики з вимкненим шумозаглушенням і до 6 годин з увімкненим. Разом із кейсом загальний час роботи сягає 30 годин.

Базові Galaxy Buds 4 працюють до 6 годин автономно, а з кейсом – також до 30 годин.

Захист від вологи у старшої моделі відповідає стандарту IP57 (витримує занурення на глибину від 15 сантиметрів до 1 метра), а молодша має захист за стандартом IP54, що оберігає від поту та дощу.

Ціни

Ціна Galaxy Buds 4 становить 179 доларів, тоді як Galaxy Buds 4 Pro коштуватимуть 249 доларів, пише Android Authority.

Обидві моделі доступні в чорному та білому кольорах, а для Pro-версії передбачено ексклюзивний колір Pink Gold.

Попередні замовлення стартують 26 лютого, а офіційні продажі почнуться 11 березня 2026 року.