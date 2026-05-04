Головний недолік складаних смартфонів можуть виправити – нові деталі про Galaxy Z Flip 8

Нове покоління складаних смартфонів Samsung може отримати зміни, які користувачі чекали роками. Йдеться не про потужність чи камери, а про деталь, що постійно нагадувала про себе.

Samsung готує оновлення для своєї лінійки складаних смартфонів, і цього разу головний акцент зроблено не на характеристиках, а на досвіді користування. За попередніми даними з ланцюгів постачання, Samsung Galaxy Z Flip 8 може отримати нову конструкцію дисплея, яка мінімізує або повністю усуває помітну складку на екрані. Про це пише Digitaltrends.

Чи позбудеться Galaxy Z Flip 8 головного недоліку складаних екранів?

Саме ця складка довгий час залишалася одним із найбільш критикуваних елементів серії Flip. Вона відчувається під пальцем під час прокручування та помітна під певними кутами освітлення, що особливо відчутно для пристрою преміумкласу. Очікується, що нова технологія вже тестувалася у лінійці Fold і тепер може з'явитися в компактнішому форм-факторі.

Водночас інші характеристики моделі виглядають доволі стримано. Камери, за наявною інформацією, залишаться без змін, як і акумулятор. Швидкість заряджання також не отримає оновлення й залишиться на рівні 25 ватів, що виглядає скромно на тлі конкурентів, які пропонують значно швидші рішення.

Замість радикальних змін Samsung, схоже, робить ставку на поступове вдосконалення. Новий шарнір, за чутками, дозволить зменшити товщину пристрою у складеному стані приблизно на 0,5 міліметра. Хоча цифра здається незначною, у повсякденному використанні це може вплинути на комфорт, особливо коли смартфон часто носять у кишені.

Крім того, очікується зменшення ваги – з приблизно 188 грамів до близько 180 грамів. Такі зміни самі по собі не виглядають революційними, але разом із покращеним дисплеєм формують більш відшліфований продукт.

Ще одна деталь – незначне збільшення ширини корпусу. Це може зробити смартфон зручнішим у повсякденному використанні, наближаючи його до класичних моделей за відчуттями, не змінюючи при цьому ключову концепцію складаного формату.

Як пише Sammobile, щодо ціни, очікується помірне зростання. Компанія, ймовірно, враховує чутливість ринку до вартості складаних смартфонів, де надто різке підвищення може знизити попит. Тому підхід виглядає обережним – із фокусом на покращення досвіду, а не на агресивне нарощування характеристик.

У підсумку Samsung Galaxy Z Flip рухається еволюційним шляхом. І хоча нова модель навряд чи стане кардинальним проривом, можливе вирішення проблеми складки може виявитися ключовим оновленням. Адже інколи найважливіше вдосконалення – це те, яке прибирає річ, що роками дратувала користувачів.

Які особливості та ціну отримає новий Samsung Galaxy Z Flip 8?

Офіційний анонс нової лінійки складаних пристроїв від Samsung заплановано на липень 2026 року. За попередніми даними, презентація відбудеться 22 липня в Лондоні на традиційному заході "Galaxy Unpacked". Очікується, що разом із моделлю представлять оновлені версії Fold, а сама новинка надійде у продаж на початку серпня.

Як писав раніше 24 Канал, щодо вартості, компанія планує зберегти цінову політику на попередньому рівні. Базова версія смартфона з 256 ГБ пам'яті може коштувати близько 1099 доларів. Проте дефіцит чипів пам'яті може вплинути на остаточне ціноутворення, тому ціна на моделі з більшим обсягом накопичувача може зрости до 1299 доларів.

Основою пристрою стане новий процесор Exynos, який розроблено за 2-нанометровим технологічним процесом. Оновлена апаратна база забезпечить швидку роботу з функціями штучного інтелекту. Об'єм оперативної пам'яті становитиме 12 ГБ, а користувачам будуть доступні версії з 256 ГБ та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Камери залишатимуться знайомими для користувачів серії: основний модуль на 50 МП з оптичною стабілізацією, 12-мегапіксельний ультраширококутний об'єктив та 10-мегапіксельна селфі-камера. Акумулятор, за чутками, отримає місткість від 4300 до 4700 мАг, а швидкість дротового заряджання залишиться на рівні 25 Вт.