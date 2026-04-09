Стало відомо, коли ми побачимо презентацію Galaxy Z Fold 8 і нової Wide-моделі

У мережі з’явилась інформація про дату наступної презентації Samsung Unpacked, де компанія може показати одразу три складані смартфони, включно з новою Wide-версією Galaxy Z Fold.

Після виходу серії Galaxy S26 компанія Samsung переключає увагу на літню лінійку складаних пристроїв. За новими витоками, презентація Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 і нової моделі Galaxy Z Fold 8 Wide може відбутися 22 липня 2026 року. Про це пише Sammy guru.

Коли Samsung покаже нові складані смартфони?

Інформацію оприлюднило корейське бізнес-видання Korea Economic TV. За його даними, другий захід Samsung Unpacked цього року проведуть у Лондоні. Це може свідчити про особливий фокус компанії на європейському ринку. Час проведення презентації поки не розкривають – деталі, ймовірно, з’являться ближче до події разом із офіційними запрошеннями.

Вибір Лондона виглядає логічним з огляду на позиції Samsung у Європі. За статистикою за 2025 рік, смартфони Galaxy мають перевагу над iPhone в регіоні. Крім того, європейський офіс компанії розташований у британському графстві Суррей.

Як пше Android police, головною новинкою може стати модель Galaxy Z Fold 8 Wide, яку також називають Galaxy Z Wide Fold. Очікується, що вона отримає дисплей із співвідношенням сторін 4:3 – це відрізнятиме її від попередніх Fold-пристроїв. Такий формат може зробити смартфон зручнішим для роботи з контентом і наблизити його до планшетів.

Також повідомляється, що саме Wide-версія може отримати підтримку стилуса S Pen. Це стане важливою перевагою, особливо на тлі чуток про перший складаний смартфон Apple, який може мати подібні характеристики. Водночас стандартний Galaxy Z Fold 8, за попередніми даними, не отримає значних змін порівняно з попередником і, ймовірно, залишиться без підтримки стилуса.

Раніше з’являлася інформація, що Samsung працює над новим поколінням S Pen, але його дебют може відбутися пізніше.

Усі три моделі, за чутками, працюватимуть на One UI 9 на базі Android 17. Хоча бета-версія прошивки ще недоступна, витоки вже натякають на низку нових функцій і покращень.

Якщо ці дані підтвердяться, до офіційного анонсу залишається трохи більше ніж 100 днів. Водночас джерело застерігає, що інформація попередня, а на плани компанії можуть вплинути зовнішні фактори, зокрема проблеми з логістикою.