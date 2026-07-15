Вони прекрасні: всю майбутню лінійку Samsung Galaxy злили в мережу

Напередодні однієї з найважливіших технологічних подій року в мережі з'явилися детальні зображення нових пристроїв Samsung. Інсайдери оприлюднили не лише зовнішній вигляд гаджетів, а й ексклюзивні кольорові рішення, які розробники готували як сюрприз для офіційної презентації.

Що готує Samsung для літнього Galaxy Unpacked?

Компанія Samsung готується до свого другого великого заходу Unpacked у 2026 році, проте зберегти інтригу до офіційного релізу не вдалося. У мережу потрапили якісні прес-рендери, що демонструють усю майбутню лінійку пристроїв. Йдеться про п'ять ключових новинок: складані смартфони Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra, Galaxy Flip 8, а також розумні годинники Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2. Першим їх показало видання Android Headlines.

Опубліковані зображення дають чітке уявлення про дизайн та габарити нових пристроїв. Зокрема, на сімейних фото можна побачити суттєву різницю в розмірах між стандартною моделлю Fold 8 та її Ultra-версією. Виробник вирішив запропонувати користувачам різні варіанти ергономіки, що дозволить кожному обрати найбільш зручний формат гнучкого дисплея.

Ці три телефони запропонують абсолютно різні відчуття в руках і досвід використання гнучких екранів одночасно,

– прокоментував редактор Android Headlines Крістіан Лучіч.



Майбутні складані Samsung Galaxy / Скриншот 24 Каналу/Фото Samsung/Android Headlines

Ексклюзивні кольори та дизайн

Окрім стандартних кольорових рішень, таких як кремовий, графітовий та лавандовий, які будуть доступні у всіх ритейлерів, Samsung готує спеціальні варіанти для свого офіційного онлайн-магазину. Витік розкрив два такі ексклюзиви. Для Galaxy Fold 8 підготували колір Pistachio (фісташковий), який за візуальним сприйняттям нагадує суміш світло-блакитного та сірого, викликаючи асоціації з кольором хмар перед дощем.



Майбутні складані Samsung Galaxy / Скриншот 24 Каналу/Фото Samsung/Android Headlines

Для компактного Galaxy Flip 8 дизайнери розробили ексклюзивний варіант Mint (м'ятний). Це дуже світлий, ніжний відтінок зеленого, який підкреслює молодіжний та стильний характер серії Flip. Обидва ці кольори неможливо буде знайти у звичайних магазинах, оскільки вони призначені лише для прямих продажів через сайт виробника.



Майбутні складані Samsung Galaxy / Скриншот 24 Каналу/Фото Samsung/Android Headlines

Попри те, що основна увага прикута до смартфонів, сегмент носіїв також отримав оновлення. Нові зображення Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2 демонструють еволюцію дизайну годинників. Разом із гаджетами оприлюднили інформацію про велику кількість нових ремінців, які відрізнятимуться як за стилем, так і за матеріалами.



Майбутні годинники Samsung / Скриншот 24 Каналу/Фото Samsung/Android Headlines

Коли чекати на офіційний реліз?

Офіційна презентація Galaxy Unpacked запланована на 22 липня 2026 року. Захід проведуть у Лондоні, а трансляція розпочнеться о 16:00 за київським часом. Очікують, що саме там компанія детально розповість про всі технічні характеристики та інтелектуальні функції, якими наділили нові пристрої.

Попри масштабний витік візуальної інформації, Samsung все ще може здивувати програмними нововведеннями. Експерти припускають, що основний акцент під час презентації зроблять на можливостях штучного інтелекту та інтеграції екосистеми Galaxy.

Тепер, коли зовнішність новинок перестала бути таємницею, аналітики зосередяться на ціновій політиці компанії, яка стане вирішальним фактором конкуренції на ринку складних пристроїв.