Что готовит Samsung к летнему Galaxy Unpacked?

Компания Samsung готовится к своему второму большому мероприятию Unpacked в 2026 году, однако сохранить интригу до официального релиза не удалось. В сеть попали качественные пресс-рендеры, демонстрирующие всю будущую линейку устройств. Речь идет о пяти ключевых новинках: складных смартфонах Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra, Galaxy Flip 8, а также умных часах Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Первым их показало издание Android Headlines.

Опубликованные изображения дают четкое представление о дизайне и габаритах новых устройств. В частности, на семейных фото можно увидеть существенную разницу в размерах между стандартной моделью Fold 8 и ее Ultra-версией. Производитель решил предложить пользователям различные варианты эргономики, что позволит каждому выбрать наиболее удобный формат гибкого дисплея.

Эти три телефона обеспечат совершенно разные ощущения в руках и опыт использования гибких экранов одновременно,

– прокомментировал редактор Android Headlines Кристиан Лучич.



Будущие складные Samsung Galaxy / Скриншот 24 Канала/Фото Samsung/Android Headlines

Эксклюзивные цвета и дизайн

Помимо стандартных цветовых решений, таких как кремовый, графитовый и лавандовый, которые будут доступны у всех ритейлеров, Samsung готовит специальные варианты для своего официального онлайн-магазина. Утечка раскрыла два таких эксклюзива. Для Galaxy Fold 8 подготовили цвет Pistachio (фисташковый), который по визуальному восприятию напоминает смесь светло-голубого и серого, вызывая ассоциации с цветом облаков перед дождем.



Будущие складные смартфоны Samsung Galaxy / Скриншот 24 Канала / Фото Samsung / Android Headlines

Для компактного Galaxy Flip 8 дизайнеры разработали эксклюзивный вариант Mint (мятный). Это очень светлый, нежный оттенок зеленого, который подчеркивает молодежный и стильный характер серии Flip. Оба этих цвета невозможно будет найти в обычных магазинах, поскольку они предназначены только для прямых продаж через сайт производителя.



Будущие складные смартфоны Samsung Galaxy / Скриншот 24 Канала/Фото Samsung/Android Headlines

Несмотря на то, что основное внимание приковано к смартфонам, сегмент носимых устройств также получил обновление. Новые изображения Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 демонстрируют эволюцию дизайна часов. Вместе с гаджетами была обнародована информация о большом количестве новых ремешков, которые будут отличаться как по стилю, так и по материалам.



Будущие часы Samsung / Скриншот 24 Канала/Фото Samsung/Android Headlines

Когда ждать официального релиза?

Официальная презентация Galaxy Unpacked запланирована на 22 июля 2026 года. Мероприятие пройдет в Лондоне, а трансляция начнется в 16:00 по киевскому времени. Ожидается, что именно там компания подробно расскажет обо всех технических характеристиках и интеллектуальных функциях, которыми оснащены новые устройства.

Несмотря на масштабную утечку визуальной информации, Samsung все еще может удивить программными нововведениями. Эксперты предполагают, что основной акцент во время презентации будет сделан на возможностях искусственного интеллекта и интеграции экосистемы Galaxy.

Теперь, когда внешний вид новинок перестал быть тайной, аналитики сосредоточатся на ценовой политике компании, которая станет решающим фактором конкуренции на рынке смартфонов.