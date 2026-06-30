Galaxy навчаться "оглядати" собак і котів – Samsung інтегрує AI-сервіс для власників тварин

Власники смартфонів Samsung Galaxy незабаром отримають новий інструмент на основі штучного інтелекту. Він допоможе оцінити стан здоров'я домашніх тварин за фотографією та вчасно помітити можливі проблеми.

Samsung оголосила про партнерство з компанією Lifet, яка розробляє рішення для догляду за домашніми тваринами на основі штучного інтелекту. Завдяки цій співпраці користувачі смартфонів Galaxy зможуть перевіряти стан здоров'я собак і котів, просто сфотографувавши їх. Про це пише Bgr.

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Як працюватиме нова функція для власників тварин?

Нова функція стане частиною екосистеми Samsung і працюватиме через застосунок SmartThings разом із сервісом Pet Care. Після аналізу зображення система повідомить про можливі ознаки певних захворювань або інших проблем зі здоров'ям тварини.

Водночас Samsung наголошує, що цей інструмент не замінює консультацію ветеринара чи регулярні профілактичні огляди. Його головне призначення – допомогти власникам раніше помітити потенційні відхилення та за необхідності звернутися до фахівця. За інформацією Lifet, алгоритми здатні аналізувати фотографії та шукати ознаки одразу кількох поширених проблем зі здоров'ям домашніх улюбленців.

Зокрема, система може оцінювати:

стан зубів і ротової порожнини;

наявність катаракти;

ознаки вивиху колінної чашечки (пателярної люксації);

ожиріння.

Компанія стверджує, що аналіз виконується лише за однією фотографією, а точність визначення можливих проблем досягає 97%.

Як навчали штучний інтелект?

Для створення власної моделі Lifet сформувала спеціалізований набір даних із понад 30 000 фотографій, отриманих із реальних ветеринарних клінік.

Усі зображення були розмічені за участю ветеринарних спеціалістів відповідно до розроблених компанією стандартів. Саме ці дані використовувалися для навчання алгоритмів розпізнавання захворювань. Попри інтеграцію з екосистемою Galaxy, сервіс Lifet вже працює окремо й доступний практично з будь-якого сучасного смартфона через мобільний інтерфейс компанії.

Щоб скористатися ним, необхідно створити профіль домашньої тварини, вказавши її ім'я, вік, стать, вагу та породу. Після цього користувач обирає тип перевірки, фотографує тварину й отримує результати аналізу.

Власники смартфонів Samsung отримають більш глибоку інтеграцію: завантажувати фотографії можна буде безпосередньо через сумісні пристрої Galaxy та застосунок SmartThings.

Компанія повідомила, що персональна інформація користувачів і результати аналізу захищатимуться за допомогою фірмової системи безпеки Samsung Knox. Таким чином, сервіс поєднає можливості штучного інтелекту з механізмами захисту даних, які вже використовуються в екосистемі Samsung.

Попри високі заявлені показники точності, розробники підкреслюють, що результати аналізу слід розглядати лише як попередню оцінку. Остаточний діагноз може поставити лише ветеринарний лікар після повноцінного обстеження тварини.