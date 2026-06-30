Компания Samsung объявила о партнерстве с компанией Lifet, которая разрабатывает решения для ухода за домашними животными на основе искусственного интеллекта. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смартфонов Galaxy смогут проверять состояние здоровья собак и кошек, просто сфотографировав их. Об этом пишет Bgr.

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Как будет работать новая функция для владельцев животных?

Новая функция станет частью экосистемы Samsung и будет работать через приложение SmartThings совместно с сервисом Pet Care. После анализа изображения система сообщит о возможных признаках определенных заболеваний или других проблем со здоровьем животного.

В то же время Samsung подчеркивает, что этот инструмент не заменяет консультацию ветеринара или регулярные профилактические осмотры. Его главное назначение – помочь владельцам раньше заметить потенциальные отклонения и при необходимости обратиться к специалисту. По информации Lifet, алгоритмы способны анализировать фотографии и выявлять признаки сразу нескольких распространенных проблем со здоровьем домашних питомцев.

В частности, система может оценивать:

состояние зубов и ротовой полости;

наличие катаракты;

признаки вывиха коленной чашечки (пателлярной люксации);

ожирение.

Компания утверждает, что анализ выполняется лишь на основе одной фотографии, а точность выявления возможных проблем достигает 97%.

Как обучали искусственный интеллект?

Для создания собственной модели Lifet сформировала специализированный набор данных из более чем 30 000 фотографий, полученных из реальных ветеринарных клиник.

Все изображения были помечены при участии ветеринарных специалистов в соответствии с разработанными компанией стандартами. Именно эти данные использовались для обучения алгоритмам распознавания заболеваний. Несмотря на интеграцию с экосистемой Galaxy, сервис Lifet уже работает отдельно и доступен практически с любого современного смартфона через мобильный интерфейс компании.

Чтобы воспользоваться им, необходимо создать профиль домашнего животного, указав его имя, возраст, пол, вес и породу. После этого пользователь выбирает тип проверки, фотографирует животное и получает результаты анализа.

Владельцы смартфонов Samsung получат более глубокую интеграцию: загружать фотографии можно будет напрямую через совместимые устройства Galaxy и приложение SmartThings.

Компания сообщила, что личная информация пользователей и результаты анализа будут защищаться с помощью фирменной системы безопасности Samsung Knox. Таким образом, сервис объединит возможности искусственного интеллекта с механизмами защиты данных, которые уже используются в экосистеме Samsung.

Несмотря на высокие заявленные показатели точности, разработчики подчеркивают, что результаты анализа следует рассматривать лишь как предварительную оценку. Окончательный диагноз может поставить только ветеринарный врач после полноценного обследования животного.