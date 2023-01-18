Характеристики та дизайн всієї лінійки Samsung Galaxy S23 повністю розсекречені до презентації

Samsung проведе захід Unpacked 1 лютого. Представлять лінійку флагманських смартфонів Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra. Як це часто буває, характеристики та зовнішній вигляд майбутніх новинок стали відомі заздалегідь.

Багато характеристик, зокрема й зовнішній вигляд, розкрили інсайдери вже давно. Цей витік стався з французького підрозділу виробника.

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Samsung Galaxy S23 та Galaxy S23+

Galaxy S23 отримав AMOLED-екран Infinity-O діагоналлю 6,11 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і адаптивною частотою оновлення (від 48 до 120 герців).

Для дисплея заявлено підтримку розширеного динамічного діапазону HDR10+ і захист склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Серцем смартфона буде процесор Snapdragon 8 Gen 2 . Версії з Exynos чекати не варто.

. Версії з Exynos чекати не варто. Обсяг оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 становить 8 або 12 гігабайтів .

. Постійної пам'яті 128 або 256 гігабайтів . Присутній слот для карти пам'яті.

. Присутній слот для карти пам'яті. Ємність акумулятора – 3900 міліампер-годин .

. Підтримується 25-ватна дротова зарядка через порт USB Type-С, бездротова зарядка і реверсивна бездротова зарядка.

Товщина корпусу - 7,6 міліметра.



Samsung Galaxy S23 / Фото Samsung

Модель Galaxy S23+ володіє такими самими параметрами, за винятком розміру екрана (6,6 дюйма в діагоналі), ємності акумулятора (4700 міліампер-годин з 45-ватною зарядкою) та обсягу пам'яті (буде доступний варіант з 512 гігабайтами та 1 терабайтом).

Камери

Обидва апарати оснащені 12-мегапіксельною селфі-камерою з системою автофокусу і можливістю зйомки відео в 4K з кадровою частотою 60 герців або 8K з 30 герців і підтримкою HDR10+.

Що стосується основної камери, вона потрійна:

Головний датчик 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією;

12-мегапіксельний утраширокий;

10-мегапіксельний телефотооб'єктив з 3-кратним оптичним зумом.

Серед інших характеристик – підтримка 5G, стереодинаміки з сертифікацією Dolby Atmos, підтримка двох SIM-карт (зокрема eSIM), захист від води за стандартом IP68, модулі GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 і NFC, вбудований в екран сканер відбитків пальців.

Galaxy S23 і Galaxy S23+ будуть доступні щонайменше в чотирьох кольорах: чорний, зелений, фіолетовий і сірий.

На момент випуску на них буде встановлено Android 13 з фірмовою оболонкою One UI 5.1.



Samsung Galaxy S23+ / Фото Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra

S23 Ultra отримає вигнутий з боків AMOLED-екран діагоналлю 6,8 дюйма з роздільною здатністю 3088×1440 пікселів і підтримкою HDR10+.

Акумулятор смартфона ємністю 5000 міліампер-годин підтримує 45-ватну зарядку.

підтримує 45-ватну зарядку. Як і раніше, компанія не забула про стилус. Старша модель продовжить традицію скасованої серії Note і працюватиме з фірмовим S-Pen .

. Основна камера S23 Ultra складається з чотирьох модулів: головний 200-мегапіксельний датчик, 12-мегапіксельний ультраширокий і два 10-мегапіксельних об'єктива телефото – один з 3-кратним оптичним зумом, інший з 10-кратним оптичним і 100-кратним комбінованим.

Інші характеристики такі ж, як у двох молодших моделей.



Samsung Galaxy S23 Ultra / Фото Samsung