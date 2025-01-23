Усе що ви хотіли б знати про камери смартфонів Samsung Galaxy S25 та їхній штучний інтелект

Samsung випустила нові смартфони вчора ввечері й багато хто міг помітити, що змін в апаратному забезпеченні камер майже немає. Компанія цього року робить великий акцент саме на програмній частині, зокрема штучному інтелекті. Ось головні моменти, які вам слід знати.

Детальніше про камери

Минулого року головною особливістю Galaxy S24 Ultra була 200-мегапіксельна камера, порівняно з якою 12-мегапіксельна надширококутна камера виглядала слабкою. Samsung виправила це в Galaxy S25 Ultra, збільшивши роздільну здатність сенсора більш ніж у чотири рази – до 50 мегапікселів. Це також допомагає Samsung краще конкурувати з Pixel 9 Pro від Google та його 48-мегапіксельною надширококутною камерою, пише 24 Канал.

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Завдяки цьому модель Ultra тепер має надзвичайно потужний набір камер: 200-мегапіксельну ширококутну, 50-мегапіксельну надширококутну, 10-мегапіксельну 3-кратну телефотокамеру та 50-мегапіксельну 5-кратну телекамеру.

Однак, у порівнянні з ним більш популярні Galaxy S25 і S25+ виглядають дещо слабкими. Вони оснащені лише ширококутною камерою на 50 мегапікселів, надширококутною на 12 мегапікселів і 3-кратною на 10 мегапікселів, як і в попередні роки.

Усі смартфони мають фронтальну 12-мегапіксельну селфі-камеру з роздільною здатністю до 4K 60p.

Samsung також виправила найбільше слабке місце: низьку якість зйомки в умовах низької освітленості. Завдяки новому процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Samsung заявляє, що нові камери можуть ефективніше аналізувати шум, використовуючи новий "просторово-часовий фільтр", який може точніше виявляти рухомі та статичні об'єкти. Це, своєю чергою, дозволяє отримувати чистіше відео, особливо з рухомими об'єктами в умовах низької освітленості. Недоліком є те, що застосування сильнішого шумозаглушення може призвести до появи дивних артефактів.

Серед нових функцій камери перш за все слід зазначити Galaxy Log, яка дозволяє записувати відео з розширеним динамічним діапазоном і більш точною передачею кольорів. Вона може суттєво покращити відео, збільшуючи динамічний діапазон у складних умовах освітлення – наприклад, коли об'єкт зйомки освітлений ззаду або в дуже сонячний день. Тут компанія нарешті наздогнала своїх конкурентів, у яких ця можливість є вже деякий час. Це дуже затребувана функція для телефонів Galaxy, яка раніше була доступна лише у сторонніх додатках. Вона також записує з 10-бітовим кольором, як у режимі HDR. Однак перші оглядачі кажуть, що це все ще не так добре, як можливість запису відео ProRes на останніх iPhone.

Samsung за замовчуванням увімкнула 10-бітну зйомку HDR-відео, що дозволяє знімати більш барвисті та деталізовані зображення. Однак майте на увазі, що такий контент може не відображатися належним чином у додатках і на пристроях, які не підтримують HDR (інші смартфони, ПК, телевізори тощо).

Для обробки фотографій після зйомки Samsung розширила Portrait Studio новими функціями, такими як персоналізовані аватари з більш реалістичним виразом обличчя. Вона також додала нові аналогові фільтри для більш кінематографічного вигляду фотографій і відео.

Є ще дві нові функції: Audio Eraser (дослівно можна перекласти як "Стирач аудіо") та Virtual Aperture ("Віртуальна діафрагма").

Хоча всі камери мають фіксовану діафрагму, Virtual Aperture імітує регульовану діафрагму, як у бездзеркальних камерах. Втім, це досягається за допомогою обчислювальних трюків, тож може виглядати дещо штучно.

імітує регульовану діафрагму, як у бездзеркальних камерах. Втім, це досягається за допомогою обчислювальних трюків, тож може виглядати дещо штучно. Audio Eraser – це система шумозаглушення на основі штучного інтелекту, призначена для відсікання фонових звуків у жвавому середовищі під час зйомки відео. Без сумніву, функція натхненна Audio Magic Eraser на пристроях Pixel. Під час демонстрації Samsung показала, як вона може вирізати різні типи шумів, такі як вітер, хвилі та природа.

Загалом кількість оновлень, які додала Samsung цього року не така велика, як у Pixel 9 чи iPhone 16, однак нова камера Galaxy S25 Ultra, безумовно, чудова. Якщо вам не шкода віддати за неї 1300 доларів, то це хороший варіант для нового смартфона, враховуючи, що модель Ultra нарешті має цей чудовий дизайн без гострих кутів.