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В прошлом году главной особенностью Galaxy S24 Ultra была 200-мегапиксельная камера, по сравнению с которой 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера выглядела слабой. Samsung исправила это в Galaxy S25 Ultra, увеличив разрешение сенсора более чем в четыре раза – до 50 мегапикселей. Это также помогает Samsung лучше конкурировать с Pixel 9 Pro от Google и его 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, пишет 24 Канал.

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Благодаря этому модель Ultra теперь имеет чрезвычайно мощный набор камер: 200-мегапиксельную широкоугольную, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную, 10-мегапиксельную 3-кратную телефотокамеру и 50-мегапиксельную 5-кратную телекамеру.

Однако, по сравнению с ним более популярные Galaxy S25 и S25+ выглядят несколько слабыми. Они оснащены только широкоугольной камерой на 50 мегапикселей, сверхширокоугольной на 12 мегапикселей и 3-кратной на 10 мегапикселей, как и в предыдущие годы.

Все смартфоны имеют фронтальную 12-мегапиксельную селфи-камеру с разрешением до 4K 60p.

Samsung также исправила самое большое слабое место: низкое качество съемки в условиях низкой освещенности. Благодаря новому процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Samsung заявляет, что новые камеры могут эффективнее анализировать шум, используя новый "пространственно-временной фильтр", который может точнее выявлять движущиеся и статические объекты. Это, свою очередь, позволяет получать более чистое видео, особенно с движущимися объектами в условиях низкой освещенности. Недостатком является то, что применение более сильного шумоподавления может привести к появлению странных артефактов.

Среди новых функций камеры прежде всего следует отметить Galaxy Log, которая позволяет записывать видео с расширенным динамическим диапазоном и более точной передачей цветов. Она может существенно улучшить видео, увеличивая динамический диапазон в сложных условиях освещения – например, когда объект съемки освещен сзади или в очень солнечный день. Здесь компания наконец догнала своих конкурентов, у которых эта возможность есть уже некоторое время. Это очень востребованная функция для телефонов Galaxy, которая ранее была доступна только в сторонних приложениях. Она также записывает с 10-битным цветом, как в режиме HDR. Однако первые обозреватели говорят, что это все еще не так хорошо, как возможность записи видео ProRes на последних iPhone.

Samsung по умолчанию включила 10-битную съемку HDR-видео, что позволяет снимать более красочные и детализированные изображения. Однако имейте в виду, что такой контент может не отображаться должным образом в приложениях и на устройствах, которые не поддерживают HDR (другие смартфоны, ПК, телевизоры и т.д.).

Для обработки фотографий после съемки Samsung расширила Portrait Studio новыми функциями, такими как персонализированные аватары с более реалистичным выражением лица. Она также добавила новые аналоговые фильтры для более кинематографического вида фотографий и видео.

Есть еще две новые функции: Audio Eraser (дословно можно перевести как "Стиратель аудио") и Virtual Aperture ("Виртуальная диафрагма").

Хотя все камеры имеют фиксированную диафрагму, Virtual Aperture имитирует регулируемую диафрагму, как в беззеркальных камерах. Впрочем, это достигается с помощью вычислительных трюков, поэтому может выглядеть несколько искусственно.

имитирует регулируемую диафрагму, как в беззеркальных камерах. Впрочем, это достигается с помощью вычислительных трюков, поэтому может выглядеть несколько искусственно. Audio Eraser – это система шумоподавления на основе искусственного интеллекта, предназначена для отсечения фоновых звуков в оживленной среде во время съемки видео. Без сомнения, функция вдохновлена Audio Magic Eraser на устройствах Pixel. Во время демонстрации Samsung показала, как она может вырезать различные типы шумов, такие как ветер, волны и природа.

В общем количество обновлений, которые добавила Samsung в этом году не такое большое, как в Pixel 9 или iPhone 16, однако новая камера Galaxy S25 Ultra, безусловно, замечательная. Если вам не жалко отдать за нее 1300 долларов, то это хороший вариант для нового смартфона, учитывая, что модель Ultra наконец имеет этот замечательный дизайн без острых углов.