Samsung передумала повертати важливу функцію камери у Galaxy S27

Samsung нібито планувала повернути в наступне покоління Galaxy S функцію, якої не було у флагманах компанії кілька років. Однак нові дані вказують, що виробник змінив плани.

Samsung відмовилася від планів повернути змінну діафрагму в серію Galaxy S27. Очікується, що нові флагманські смартфони компанії дебютують на початку 2027 року. Про це пише Mashable.

Чому Galaxy S27 може залишитися без змінної діафрагми?

Раніше повідомлялося, що Samsung працює над поверненням цієї технології після кількох років відсутності. Тепер же, якщо інформація джерела підтвердиться, Galaxy S27 не отримає камеру з фізичною змінною діафрагмою. На рішення компанії, як стверджується, вплинули насамперед два фактори – вартість виробництва такого модуля та його вплив на товщину виступу камери.

Для сучасних смартфонів це особливо важливо. Виробники намагаються встановлювати дедалі складніші сенсори та об'єктиви, але водночас не хочуть збільшувати габарити пристроїв. Камера вже стала одним із найбільших елементів, які виступають із задньої панелі смартфона. Додавання механізму для фізичної зміни діафрагми могло б зробити конструкцію ще складнішою.

Що таке змінна діафрагма у смартфоні?

Діафрагма визначає, скільки світла потрапляє через об'єктив на сенсор камери. У звичайних фотоапаратах фотограф може змінювати її розмір залежно від умов зйомки. Ширша діафрагма пропускає більше світла. Це може бути корисним під час зйомки в темряві або приміщенні. Вужча, навпаки, обмежує потік світла й може допомагати контролювати експозицію та глибину різкості.

У смартфоні фізична змінна діафрагма працює за тим самим базовим принципом. Механізм усередині камери може змінювати розмір отвору залежно від ситуації. Це відрізняється від програмного регулювання, яке сьогодні активно використовують виробники смартфонів. Алгоритми можуть обробляти отримане зображення, компенсувати недостатнє освітлення та змінювати параметри зйомки, але вони не можуть фізично змінити розмір отвору об'єктива.

Samsung вже використовувала цю технологію

Для Samsung змінна діафрагма не є абсолютно новою розробкою. Компанія вже використовувала її у смартфонах серій Galaxy S9 та Galaxy S10 приблизно з 2018 року. Ці пристрої могли перемикатися між різними значеннями діафрагми залежно від умов зйомки.

Однак згодом Samsung відмовилася від фізичної змінної діафрагми у своїх новіших смартфонах, зробивши ставку на програмні алгоритми обробки фотографій. Тому поява чуток про повернення технології в Galaxy S27 виглядала як потенційне повернення до старої концепції, але вже з урахуванням сучасних можливостей мобільної фотографії. Ідея також мала б конкурентний сенс.

Чому Samsung могла захотіти повернути функцію саме зараз?

Однією з причин могли стати плани Apple щодо майбутніх iPhone. Раніше з'являлися повідомлення, що Apple може додати змінну діафрагму до камер iPhone 18 Pro. Якщо ці чутки справдяться, Samsung отримала б додатковий стимул запропонувати аналогічну технологію у своїх флагманах.

Для виробників смартфонів камера давно стала одним із головних напрямів конкуренції. Вони змагаються не лише кількістю мегапікселів, а й розміром сенсорів, якістю оптики, можливостями зуму та алгоритмами обробки.

Фізична змінна діафрагма могла б стати ще однією помітною апаратною перевагою Galaxy S27. Однак, схоже, Samsung вирішила, що потенційні переваги не компенсують додаткові витрати та конструктивні складнощі.

Чи може функція все ж з'явитися у Galaxy S27?

На цей момент інформація залишається на рівні витоку та повідомлення сторонніх джерел. ETNews стверджує, що Samsung відмовилася від повернення змінної діафрагми, а видання 9to5Google звернуло увагу на цю інформацію. Тому остаточні характеристики Galaxy S27 ще можуть змінитися до офіційної презентації.

Якщо ж повідомлення виявиться точним, Samsung продовжить використовувати у флагманській лінійці інший підхід до мобільної фотографії – поєднання сучасних сенсорів, оптики та програмної обробки. Це означатиме, що одна з найбільш цікавих апаратних функцій, яку компанія свого часу вже застосовувала у своїх смартфонах, знову залишиться поза актуальною флагманською лінійкою.

Для користувачів, які очікували на повернення змінної діафрагми, це може стати одним із найбільш помітних розчарувань у характеристиках Galaxy S27.