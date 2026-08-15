Samsung отказалась от планов вернуть переменную диафрагму в серию Galaxy S27. Ожидается, что новые флагманские смартфоны компании дебютируют в начале 2027 года. Об этом пишет Mashable.

Почему Galaxy S27 может остаться без переменной диафрагмы?

Ранее сообщалось, что Samsung работает над возвращением этой технологии после нескольких лет отсутствия. Теперь же, если информация источника подтвердится, Galaxy S27 не получит камеру с физической переменной диафрагмой. На решение компании, как утверждается, повлияли прежде всего два фактора – стоимость производства такого модуля и его влияние на толщину выступа камеры.

Для современных смартфонов это особенно важно. Производители стараются устанавливать все более сложные сенсоры и объективы, но при этом не хотят увеличивать габариты устройств. Камера уже стала одним из самых крупных элементов, выступающих из задней панели смартфона. Добавление механизма для физического изменения диафрагмы могло бы сделать конструкцию еще более сложной.

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Что такое переменная диафрагма в смартфоне?

Диафрагма определяет, сколько света попадает через объектив на сенсор камеры. В обычных фотоаппаратах фотограф может изменять ее размер в зависимости от условий съемки. Более широкая диафрагма пропускает больше света. Это может быть полезно при съемке в темноте или в помещении. Более узкая, напротив, ограничивает поток света и может помогать контролировать экспозицию и глубину резкости.

В смартфоне физическая переменная диафрагма работает по тому же базовому принципу. Механизм внутри камеры может изменять размер отверстия в зависимости от ситуации. Это отличается от программной регулировки, которую сегодня активно используют производители смартфонов. Алгоритмы могут обрабатывать полученное изображение, компенсировать недостаточное освещение и изменять параметры съемки, но они не могут физически изменить размер отверстия объектива.

Samsung уже использовала эту технологию

Для Samsung переменная диафрагма не является абсолютно новой разработкой. Компания уже использовала ее в смартфонах серий Galaxy S9 и Galaxy S10 примерно с 2018 года. Эти устройства могли переключаться между различными значениями диафрагмы в зависимости от условий съемки.

Однако впоследствии Samsung отказалась от физической переменной диафрагмы в своих более новых смартфонах, сделав ставку на программные алгоритмы обработки фотографий. Поэтому появление слухов о возвращении технологии в Galaxy S27 выглядело как потенциальный возврат к старой концепции, но уже с учетом современных возможностей мобильной фотографии. Эта идея также имела бы конкурентный смысл.

Почему Samsung могла захотеть вернуть эту функцию именно сейчас?

Одной из причин могли стать планы Apple относительно будущих iPhone. Ранее появлялись сообщения, что Apple может добавить переменную диафрагму в камеры iPhone 18 Pro. Если эти слухи подтвердятся, у Samsung появился бы дополнительный стимул предложить аналогичную технологию в своих флагманах.

Для производителей смартфонов камера давно стала одним из главных направлений конкуренции. Они соревнуются не только количеством мегапикселей, но и размером сенсоров, качеством оптики, возможностями зума и алгоритмами обработки.

Физическая переменная диафрагма могла бы стать еще одним заметным аппаратным преимуществом Galaxy S27. Однако, похоже, Samsung решила, что потенциальные преимущества не компенсируют дополнительные затраты и конструктивные сложности.

Может ли эта функция все же появиться в Galaxy S27?

На данный момент информация остается на уровне утечек и сообщений сторонних источников. ETNews утверждает, что Samsung отказалась от возвращения переменной диафрагмы, а издание 9to5Google обратило внимание на эту информацию. Поэтому окончательные характеристики Galaxy S27 еще могут измениться до официальной презентации.

Если же сообщение окажется верным, Samsung продолжит использовать в флагманской линейке другой подход к мобильной фотографии – сочетание современных сенсоров, оптики и программной обработки. Это будет означать, что одна из самых интересных аппаратных функций, которую компания в свое время уже применяла в своих смартфонах, вновь останется за пределами актуальной флагманской линейки.

Для пользователей, которые ожидали возвращения переменной диафрагмы, это может стать одним из самых заметных разочарований в характеристиках Galaxy S27.