Samsung Galaxy S27 Ultra, який очікується на початку 2027 року, може втратити телеоб'єктив із трикратним оптичним наближенням і лазерний автофокус. Замість останнього компанія нібито планує використовувати технологію фокусування на основі ШІ.

За інформацією відомого інсайдера Ice Universe, Samsung планує скоротити кількість компонентів основної камери Galaxy S27 Ultra. Зокрема, смартфон може залишитися без лазерного датчика автофокусування, який допомагає швидше та точніше визначати відстань до об'єкта. Про це пише Gizmodo.

Які функції камери може втратити Galaxy S27 Ultra?

Цей сенсор використовує інфрачервоне випромінювання для визначення відстані до предмета. Особливо корисним він є за недостатнього освітлення, коли камері складніше швидко сфокусуватися.

Замість окремого апаратного компонента Samsung нібито використовуватиме технологію фокусування на основі штучного інтелекту. Однак поки невідомо, наскільки ефективно вона зможе замінити лазерний автофокус у складних умовах знімання.

Ще одна можлива зміна стосується телеоб'єктива. За даними Ice Universe, Galaxy S27 Ultra може втратити 10-мегапіксельний модуль із трикратним оптичним наближенням. У такому разі смартфон матиме лише один телеоб'єктив із п'ятикратним наближенням. Для порівняння, Galaxy S26 Ultra оснащений двома телеоб'єктивами – із 3-кратним і 5-кратним оптичним зумом. Відмова від першого може обмежити можливості знімання на середніх відстанях.

Чи зміниться дизайн нового флагмана Samsung?

За попередніми витоками, Galaxy S27 Ultra також може отримати новий дизайн задньої панелі з великим виступом для камер. Подібне рішення використовує Apple у своїх смартфонах iPhone Pro.

Втім, інсайдер стверджує, що в конструкції Samsung значна частина цього виступу буде фактично порожньою та не матиме функціонального призначення. На його думку, компанія може запозичити зовнішню концепцію Apple без аналогічного практичного обґрунтування.

Водночас є функція, від якої Samsung, за попередньою інформацією, відмовлятися не планує. Galaxy S27 Ultra має зберегти підтримку стилуса S Pen, який залишається однією з особливостей флагманської лінійки.

Поки всі ці характеристики ґрунтуються на витоках, а Samsung офіційно не підтвердила зміни. Презентація Galaxy S27 Ultra очікується на початку 2027 року.