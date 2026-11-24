По информации известного инсайдера Ice Universe, Samsung планирует сократить количество компонентов основной камеры Galaxy S27 Ultra. В частности, смартфон может лишиться лазерного датчика автофокусировки, который помогает быстрее и точнее определять расстояние до объекта. Об этом пишет Gizmodo.

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Какие функции камеры может потерять Galaxy S27 Ultra?

Этот датчик использует инфракрасное излучение для определения расстояния до объекта. Особенно полезен он при недостаточном освещении, когда камере сложнее быстро сфокусироваться.

Вместо отдельного аппаратного компонента Samsung якобы будет использовать технологию фокусировки на основе искусственного интеллекта. Однако пока неизвестно, насколько эффективно она сможет заменить лазерный автофокус в сложных условиях съемки.

Еще одно возможное изменение касается телеобъектива. По данным Ice Universe, Galaxy S27 Ultra может лишиться 10-мегапиксельного модуля с тройным оптическим приближением. В таком случае у смартфона будет только один телеобъектив с пятикратным приближением. Для сравнения: Galaxy S26 Ultra оснащен двумя телеобъективами – с 3-кратным и 5-кратным оптическим зумом. Отказ от первого может ограничить возможности съемки на средних расстояниях.

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Изменится ли дизайн нового флагмана Samsung?

По предварительным утечкам, Galaxy S27 Ultra также может получить новый дизайн задней панели с большим выступом для камер. Подобное решение использует Apple в своих смартфонах iPhone Pro.

Впрочем, инсайдер утверждает, что в конструкции Samsung значительная часть этого выступа будет фактически пустой и не будет иметь функционального назначения. По его мнению, компания может позаимствовать внешнюю концепцию Apple без аналогичного практического обоснования.

В то же время есть функция, от которой Samsung, по предварительной информации, отказываться не планирует. Galaxy S27 Ultra должен сохранить поддержку стилуса S Pen, который остается одной из особенностей флагманской линейки.

Пока все эти характеристики основаны на утечках, а Samsung официально не подтвердила изменения. Презентация Galaxy S27 Ultra ожидается в начале 2027 года.