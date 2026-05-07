Революційна функція Samsung Galaxy Watch допоможе мільйонам людей зберегти здоров'я

Розвиток технологій відкриває нові можливості для превентивної медицини. Останні клінічні випробування підтвердили, що смарт-годинники здатні фіксувати специфічні біосигнали, які передують раптовій втраті свідомості, надаючи користувачеві дорогоцінний час для підготовки до падіння.

Як Galaxy Watch передбачає втрату свідомості?

Компанія Samsung Electronics оголосила про результати успішного спільного дослідження з лікарнею Університету Чунг-Анг Квангмьонг у Південній Кореї. Науковцям вдалося підтвердити здатність смарт-годинника Galaxy Watch6 прогнозувати виникнення вазовагальної непритомності з високою точністю, використовуючи лише вбудовані датчики пристрою. Це дослідження стало першим у світі випадком, коли потенціал комерційно доступного смарт-годинника для раннього передбачення синкопе (непритомності) було доведено на клінічному рівні.

Вазовагальна непритомність є однією з найпоширеніших причин втрати свідомості. Вона виникає внаслідок раптового зниження частоти серцевих скорочень та артеріального тиску через надмірний стрес, біль, виснаження або тривале перебування у положенні стоячи, пише Gizmochina. Хоча сам напад зазвичай не загрожує життю, основна небезпека полягає у раптовості падіння, що може призвести до серйозних вторинних травм, зокрема сильних ударів головою.

Професор Джун Хван Чо з відділення кардіології лікарні Університету Чунг-Анг Квангмьонг, який очолював дослідницьку групу, підкреслив важливість цієї розробки.

Не рідко пацієнти з непритомністю отримують травми від падінь, а в екстремальних випадках дехто зазнає серйозних ушкоджень, таких як переломи або церебральний крововилив,

– прокоментував Джун Хван Чо.

Він додає: "До 40% людей стикаються з вазовагальною непритомністю протягом свого життя, причому третина з них переживає повторні епізоди". Раннє попередження дає людині можливість вчасно сісти, лягти у безпечне положення або покликати на допомогу, що радикально знижує ризик травматизму.

Як проходило дослідження

У межах дослідження було залучено 132 пацієнти з підозрою на симптоми вазовагальної непритомності, додає видання SamMobile. Під час тестів з індукованою непритомністю дослідники використовували датчик фотоплетизмографії (PPG) на годиннику Galaxy Watch6 для збору даних про варіабельність серцевого ритму (HRV). Ці дані аналізувалися за допомогою спеціально розробленого алгоритму на базі штучного інтелекту.

Результати виявилися вражаючими: система змогла передбачити напад непритомності за 5 хвилин до його початку.

Загальна точність моделі склала 84,6 відсотка, при цьому показник клінічної чутливості (здатності правильно ідентифікувати реальні випадки) досяг 90 відсотків, а специфічність склала 64 відсотки.



Під час тестування нової функції / Фото Samsung

Повні результати дослідження були опубліковані в авторитетному медичному виданні European Heart Journal – Digital Health.

Чой Чонмін, керівник групи досліджень і розробок у сфері охорони здоров'я підрозділу Mobile eXperience (MX) Business компанії Samsung Electronics, зазначив:

Це дослідження є прикладом того, як носимі технології можуть допомогти перевести охорону здоров'я з моделі "післялікування" на модель превентивної допомоги.

Компанія планує і надалі вдосконалювати можливості моніторингу здоров'я у своїх пристроях та розширювати співпрацю з провідними медичними установами.

Хоча наразі функція передбачення непритомності ще недоступна для звичайних користувачів, результати дослідження закладають фундамент для появи подібних рішень у майбутніх моделях Galaxy Watch.



Лінійка смарт-годинників Samsung Galaxy Watch уже кілька років залишається однією з найпопулярніших серед пристроїв на Wear OS. Серія поєднує класичний дизайн годинника з функціями фітнес-трекера, медичного моніторингу та мобільного комп'ютера.

Особливо великий прорив Samsung зробила після переходу з Tizen на платформу Wear OS, яку компанія розвиває разом із Google. Це дозволило Galaxy Watch отримати доступ до ширшої екосистеми застосунків, сервісів Google та глибшої інтеграції зі смартфонами Galaxy.

Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6, який використали в цьому дослідженні, представили ще у 2023 році. Годинник став одним із найуспішніших поколінь серії.

Samsung повернула у версію Classic фізичний обертовий безель, який багато користувачів вважали головною особливістю ранніх Galaxy Watch.

Годинник отримав яскраві AMOLED-дисплеї, швидший процесор Exynos W930, збільшений обсяг оперативної пам'яті та помітно кращу автономність у порівнянні з Galaxy Watch 5.

Одним із головних акцентів стала система моніторингу здоров'я – пристрої підтримували вимірювання серцевого ритму, аналіз складу тіла, контроль сну, рівня кисню в крові та навіть ЕКГ у підтримуваних регіонах.



Samsung Galaxy Watch 6 / Фото Samsung

Samsung також активно просувала Galaxy Watch 6 як універсальний пристрій для спорту та повсякденного використання. Годинник підтримував десятки тренувань, автоматичне розпізнавання фізичної активності, навігацію GPS і синхронізацію з сервісами Google.

Важливим покращенням стала тонша рамка навколо дисплея, що дозволило збільшити екран без суттєвого росту корпусу.

На той момент Galaxy Watch 6 вважався одним із головних конкурентів Apple Watch для Android-користувачів.

Найсучасніше покоління: Galaxy Watch 8

Samsung Galaxy Watch 8 поки що є останнім великим етапом розвитку серії. Samsung офіційно представила покоління Galaxy Watch 8 у липні 2025 року під час Galaxy Unpacked. До лінійки увійшли стандартний Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic та оновлений Galaxy Watch Ultra.

Компанія змінила дизайн – нові моделі отримали так званий "squircle-стиль" із м'якшими квадратними обрисами корпусу при круглому дисплеї. Частину дизайнерських рішень Samsung запозичила у Galaxy Watch Ultra, пише SamMobile.

Galaxy Watch 8 став першим смарт-годинником Samsung із Wear OS 6 та оболонкою One UI Watch 8. Компанія зробила великий акцент на штучному інтелекті та функціях здоров'я. Годинники отримали розширений аналіз сну, тренера із бігу, нові алгоритми оцінки навантаження на судини та функції відстеження антиоксидантної активності організму.



Samsung Galaxy Watch 8 / Фото Samsung

Samsung також інтегрувала голосового асистента Gemini від Google прямо в інтерфейс годинника. Пристрої стали тоншими за попередників і отримали вдосконалену систему кріплення ремінців Dynamic Lug, повідомили в Samsung Global Newsroom.

Окрему увагу Samsung приділила моделі Galaxy Watch 8 Classic, яка повернула обертовий безель після паузи в поколінні Watch 7. Для багатьох фанатів це стало ключовою причиною оновлення. Крім того, компанія зробила ставку на покращення автономності та оптимізацію енергоспоживання. Galaxy Watch 8 також став однією з перших серій Samsung із глибшою інтеграцією AI-функцій у Wear OS.

Дивимось у майбутнє: Galaxy Watch 9

Щодо Samsung Galaxy Watch 9, офіційно цей годинник ще не представлений, але в мережі вже з'являються перші витоки та згадки про пристрій. На початку 2026 року модель Galaxy Watch 9 помітили в базі GSMA, що підтвердило розробку нового покоління годинників Samsung. Також з'явилися дані про тестування прошивки для моделі з номером SM-L345U, яку пов'язують саме з Galaxy Watch 9, писало видання SamMobile.

За попередніми чутками, Galaxy Watch 9 може отримати новий процесор Snapdragon Wear Elite або оновлений Exynos для носимих пристроїв, що має покращити продуктивність та автономність. Частина витоків вказує на можливе використання ефективнішої батареї та розширення AI-функцій. Також активно обговорюється можливий вихід Galaxy Watch Ultra 2 одночасно з базовою моделлю Watch 9. У спільнотах користувачів багато дискусій точиться навколо дизайну – частина фанатів хоче повернення повністю круглого корпусу замість "squircle-стилю" Galaxy Watch 8.

Наразі Samsung офіційно не розкриває характеристики Galaxy Watch 9, але за традицією компанії нове покоління можуть представити влітку 2026 року разом із новими складаними смартфонами Galaxy Fold та Galaxy Flip.