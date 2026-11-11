Samsung готує для Bixby функції автоматизації за прикладом Gemini

Samsung може суттєво розширити можливості голосового помічника Bixby в оновленні One UI 9.5. У бета-версії застосунку вже помітили функцію Actions, яка дозволить створювати завдання для регулярного автоматичного виконання.

У тестовій версії застосунку Bixby виявили нову функцію Actions. Вона дасть змогу користувачам доручати асистенту виконання завдань за розкладом без необхідності щоразу повторювати запит. Про це пише AndroidPolice.

Bixby зможе самостійно виконувати повторювані завдання

На опублікованих скриншотах показано приклад із щоденним звітом про валютний курс. Користувач просить Bixby підготувати таку інформацію, після чого помічник пропонує перетворити запит на щоденне завдання. Його можна підтвердити або скасувати.

Створені дії відображатимуться на окремій сторінці Actions. Там користувачі зможуть закріплювати завдання, видаляти їх, призупиняти або відновлювати виконання. Також передбачено окремий екран із налаштуваннями, перемикачем активації та історією листування з асистентом.

Поки невідомо, наскільки гнучко можна буде редагувати вже створені завдання. Імовірно, користувачі зможуть змінювати їх за допомогою додаткових текстових команд.

Чи зможе Bixby конкурувати з Gemini?

Наразі Samsung не розкрила всіх можливостей нової функції. Зокрема, незрозуміло, чи обмежиться Bixby регулярними відповідями на один запит, чи зможе виконувати складніші багатокрокові сценарії. Це важлива відмінність від Gemini. Асистент Google пропонує інструменти для автоматизації завдань, які можуть включати кілька послідовних дій, моніторинг інформації та виконання команд за певних умов.

Водночас Bixby вже має перевагу в інтеграції з пристроями Samsung. Асистент підтримує керування налаштуваннями смартфона, режими роботи та сценарії автоматизації. Додавання регулярних завдань може зробити його кориснішим у повсякденному використанні.

Які ще нововведення готує Samsung для One UI 9.5?

Окрім нових можливостей Bixby, Samsung тестує й інші функції для наступної версії оболонки. Серед них – запис голосових викликів через VoIP-застосунки, зокрема WhatsApp, Messenger і Viber. Проте поки невідомо, які саме сервіси підтримуватимуть цю можливість.

Також компанія працює над застосунком Memory, який нагадуватиме Pixel Screenshots від Google. Він дозволить шукати текст та інформацію на збережених знімках екрана. Samsung Keyboard, своєю чергою, може отримати інструменти скорочення тексту та вбудований переклад.

Очікується, що One UI 9.5 на базі Android 17 QPR вийде на початку 2027 року – приблизно до презентації серії Galaxy S27. Оновлення можуть отримати більшість смартфонів і планшетів Samsung, сумісних із One UI 9.

Водночас нові можливості Bixby можуть спочатку з'явитися лише на окремих флагманах. Серед потенційних кандидатів називають Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 і Z Flip 8, хоча Samsung може залишити їх ексклюзивними для серії Galaxy S27.