Samsung готовит для Bixby функции автоматизации по примеру Gemini

В тестовой версии приложения Bixby обнаружили новую функцию Actions. Она позволит пользователям поручать помощнику выполнение задач по расписанию без необходимости каждый раз повторять запрос. Об этом пишет AndroidPolice.

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Bixby сможет самостоятельно выполнять повторяющиеся задачи

На опубликованных скриншотах показан пример с ежедневным отчетом о валютном курсе. Пользователь просит Bixby подготовить такую информацию, после чего помощник предлагает превратить запрос в ежедневную задачу. Ее можно подтвердить или отменить.

Созданные действия будут отображаться на отдельной странице Actions. Там пользователи смогут закреплять задачи, удалять их, приостанавливать или возобновлять выполнение. Также предусмотрен отдельный экран с настройками, переключателем активации и историей переписки с помощником.

Пока неизвестно, насколько гибко можно будет редактировать уже созданные задачи. Вероятно, пользователи смогут изменять их с помощью дополнительных текстовых команд.

Сможет ли Bixby конкурировать с Gemini?

Пока что Samsung не раскрыла всех возможностей новой функции. В частности, непонятно, ограничится ли Bixby регулярными ответами на один запрос или сможет выполнять более сложные многошаговые сценарии. Это важное отличие от Gemini. Ассистент Google предлагает инструменты для автоматизации задач, которые могут включать несколько последовательных действий, мониторинг информации и выполнение команд при определенных условиях.

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В то же время Bixby уже имеет преимущество в интеграции с устройствами Samsung. Ассистент поддерживает управление настройками смартфона, режимами работы и сценариями автоматизации. Добавление регулярных задач может сделать его более полезным в повседневном использовании.

Что еще готовит Samsung для One UI 9.5?

Помимо новых возможностей Bixby, Samsung тестирует и другие функции для следующей версии оболочки. Среди них – запись голосовых звонков через VoIP-приложения, в частности WhatsApp, Messenger и Viber. Однако однако неизвестно, какие именно сервисы будут поддерживать эту возможность.

Также компания работает над приложением Memory, которое будет напоминать Pixel Screenshots от Google. Оно позволит искать текст и информацию на сохраненных снимках экрана. Samsung Keyboard, в свою очередь, может получить инструменты сокращения текста и встроенный перевод.

Ожидается, что One UI 9.5 на базе Android 17 QPR выйдет в начале 2027 года – примерно к презентации серии Galaxy S27. Обновление могут получить большинство смартфонов и планшетов Samsung, совместимых с One UI 9.

В то же время новые возможности Bixby могут сначала появиться только на отдельных флагманах. Среди потенциальных кандидатов называют Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, хотя Samsung может оставить их эксклюзивными для серии Galaxy S27.