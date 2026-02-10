Samsung хоче відродити забуту функцію з камери Galaxy S9

Samsung розглядає можливість повернення змінної діафрагми в камерах своїх флагманських смартфонів. Цю технологію компанія вже використовувала в Galaxy S9, але згодом відмовилась від неї. Новий інтерес до рішення може бути пов'язаний із планами Apple для майбутніх iPhone.

Samsung була однією з перших компаній на ринку Android, яка впровадила змінну діафрагму в смартфоні. Ця функція дебютувала у Galaxy S9 у 2018 році, однак через обмежену користь у повсякденному використанні компанія відмовилась від неї менш ніж за два роки. Про це пише Android Police.

Чому Samsung знову думає про змінну діафрагму?

Тепер інтерес до технології знову з'явився. За даними корейського видання ET News, Samsung звернулась до кількох постачальників модулів камер із запитом на підготовку системи зі змінною діафрагмою. Розробка перебуває на ранній стадії, проте джерела стверджують, що компанія серйозно налаштована застосувати це рішення.

Змінна діафрагма давно використовується в дзеркальних камерах. Вона дозволяє регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор. У темних умовах діафрагма відкривається ширше для кращої світлочутливості, а при яскравому освітленні – звужується, що допомагає покращити різкість і динамічний діапазон.

Втім, у смартфонах така технологія має обмежений ефект через невеликий розмір сенсора. Саме це і стало однією з причин, чому змінна діафрагма так і не стала масовим рішенням на ринку.

Раніше Xiaomi застосувала змінну діафрагму в основній камері Xiaomi 14 Ultra з сенсором формату 1 дюйм, але вже в наступному поколінні відмовилась від неї. Окрім сумнівної користі, така система потребує більше внутрішнього простору та збільшує собівартість смартфона. Аналогічні рішення у свій час використовували Samsung і Huawei ще у 2019 році.

Останніми роками Samsung майже не оновлювала апаратну частину камер у своїх флагманських Ultra-моделях. За попередніми даними, Galaxy S26 Ultra отримає ширшу діафрагму f/1.5 для покращення зйомки в умовах низького освітлення, але збереже той самий 200-мегапіксельний основний сенсор. Витоки також вказують, що цей сенсор можуть використовувати й у флагмані 2027 року.

Якщо Samsung усе ж вирішить повернути змінну діафрагму в Galaxy S26 Ultra, це рішення, ймовірно, буде продиктоване не стільки технологічними перевагами, скільки діями Apple. Раніше з'являлась інформація, що iPhone 18 Pro може отримати аналогічну функцію в основній камері, і Samsung традиційно уважно стежить за такими кроками конкурента.