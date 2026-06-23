Samsung представила найшвидшу пам'ять для смартфонів – що зміниться для ШІ

Samsung анонсувала нове покоління мобільної пам'яті UFS 5.0, яка обіцяє суттєво пришвидшити роботу штучного інтелекту безпосередньо на пристроях. Компанія також заявляє про значний приріст енергоефективності та компактніші розміри нового рішення.

Samsung представила новий накопичувач стандарту UFS 5.0, який став найшвидшим у лінійці компанії. Розробка орієнтована насамперед на сучасні смартфони, де дедалі більше функцій штучного інтелекту виконуються локально, без підключення до хмарних серверів. Про це пише Digitaltrends.

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Що нового пропонує пам'ять UFS 5.0?

За даними виробника, швидкість читання інформації в новому чипі сягає 10,8 гігабайта за секунду, тоді як швидкість запису становить до 9,5 гігабайта за секунду. Це більш ніж удвічі перевищує показники попереднього покоління UFS 4.1.

У Samsung наголошують, що накопичувачі поступово перетворюються з простого сховища даних на один із ключових компонентів інфраструктури для роботи штучного інтелекту. Якщо раніше пам'ять переважно використовувалася для зберігання фотографій, відео та застосунків, то тепер від її швидкодії безпосередньо залежить швидкість обробки ШІ-моделей на пристрої.

Останніми роками виробники смартфонів активно переносять функції штучного інтелекту з хмарних сервісів безпосередньо на мобільні пристрої. Такий підхід дозволяє швидше обробляти запити, покращує конфіденційність користувачів і знижує залежність від інтернет-з'єднання.

Однак локальна робота нейромереж вимагає швидкого доступу до великих масивів даних. Саме тому продуктивність накопичувача стає одним із факторів, що впливають на швидкість генерації тексту, обробки фотографій, перекладу в реальному часі та інших функцій на базі штучного інтелекту.

Samsung стверджує, що UFS 5.0 дозволить зменшити затримки та зробити взаємодію з ШІ-сервісами помітно швидшою. Завдяки цьому смартфони зможуть ефективніше запускати складні моделі без необхідності надсилати дані на віддалені сервери.

Менше енергоспоживання та компактніший корпус

Разом зі зростанням продуктивності компанія приділила увагу й енергоефективності. За словами Samsung, новий накопичувач споживає більш ніж на 40% менше енергії порівняно з UFS 4.1.

Досягти цього вдалося завдяки використанню технологій clock gating та multi voltage, які оптимізують роботу чипа та скорочують непотрібні витрати електроенергії. Для користувачів це може означати довший час автономної роботи навіть під час активного використання функцій штучного інтелекту.

Ще однією особливістю стала компактність нового рішення. Розміри чипа становлять лише 7,5 × 13 × 0,9 міліметра, що приблизно на 16,7% менше порівняно з попереднім поколінням. Менший розмір дає виробникам більше свободи під час проєктування внутрішнього компонування пристроїв.

У яких пристроях з'явиться нова пам'ять?

Samsung повідомила, що серійне виробництво UFS 5.0 стартує у четвертому кварталі 2026 року. Накопичувачі випускатимуться в конфігураціях обсягом до 1 терабайта.

Основними споживачами нової пам'яті мають стати флагманські смартфони, носимі пристрої та XR-гарнітури, які поєднують елементи віртуальної та доповненої реальності. Саме ці категорії електроніки найбільше залежать від швидкої обробки великих обсягів даних і можливостей локального штучного інтелекту.

Крім того, Samsung уже підтвердила розробку нового процесора Exynos 2700, який, за неофіційними очікуваннями, може з'явитися в серії Galaxy S27. Поєднання нового процесора та пам'яті UFS 5.0 може стати основою для наступного покоління пристроїв компанії з розширеними ШІ-можливостями.