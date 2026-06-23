Компания Samsung представила новый накопитель стандарта UFS 5.0, который стал самым быстрым в линейке компании. Разработка ориентирована в первую очередь на современные смартфоны, где всё больше функций искусственного интеллекта выполняются локально, без подключения к облачным серверам. Об этом пишет Digitaltrends.

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Что нового предлагает память UFS 5.0?

По данным производителя, скорость чтения информации в новом чипе достигает 10,8 гигабайта в секунду, тогда как скорость записи составляет до 9,5 гигабайта в секунду. Это более чем вдвое превышает показатели предыдущего поколения UFS 4.1.

В Samsung отмечают, что накопители постепенно превращаются из простого хранилища данных в один из ключевых компонентов инфраструктуры для работы искусственного интеллекта. Если раньше память в основном использовалась для хранения фотографий, видео и приложений, то теперь от её быстродействия напрямую зависит скорость обработки ИИ-моделей на устройстве.

В последние годы производители смартфонов активно переносят функции искусственного интеллекта из облачных сервисов непосредственно на мобильные устройства. Такой подход позволяет быстрее обрабатывать запросы, повышает конфиденциальность пользователей и снижает зависимость от интернет-соединения.

Однако локальная работа нейросетей требует быстрого доступа к большим массивам данных. Именно поэтому производительность накопителя становится одним из факторов, влияющих на скорость генерации текста, обработки фотографий, перевода в реальном времени и других функций на базе искусственного интеллекта.

Samsung утверждает, что UFS 5.0 позволит сократить задержки и сделать взаимодействие с ИИ-сервисами заметно быстрее. Благодаря этому смартфоны смогут более эффективно запускать сложные модели без необходимости отправлять данные на удаленные серверы.

Меньшее энергопотребление и более компактный корпус

Наряду с ростом производительности компания уделила внимание и энергоэффективности. По словам Samsung, новый накопитель потребляет более чем на 40% меньше энергии по сравнению с UFS 4.1.

Добиться этого удалось благодаря использованию технологий clock gating и multi voltage, которые оптимизируют работу чипа и сокращают ненужные затраты электроэнергии. Для пользователей это может означать более длительное время автономной работы даже при активном использовании функций искусственного интеллекта.

Еще одной особенностью стала компактность нового решения. Размеры чипа составляют всего 7,5 × 13 × 0,9 миллиметра, что примерно на 16,7% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Меньший размер дает производителям больше свободы при проектировании внутренней компоновки устройств.

В каких устройствах появится новая память?

Samsung сообщила, что серийное производство UFS 5.0 начнется в четвертом квартале 2026 года. Накопители будут выпускаться в конфигурациях объемом до 1 терабайта.

Основными потребителями новой памяти должны стать флагманские смартфоны, носимые устройства и XR-гарнитуры, сочетающие элементы виртуальной и дополненной реальности. Именно эти категории электроники в наибольшей степени зависят от быстрой обработки больших объемов данных и возможностей локального искусственного интеллекта.

Кроме того, Samsung уже подтвердила разработку нового процессора Exynos 2700, который, по неофициальным прогнозам, может появиться в серии Galaxy S27. Сочетание нового процессора и памяти UFS 5.0 может стать основой для следующего поколения устройств компании с расширенными возможностями ИИ.