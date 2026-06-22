Как ИИ помог сместить Samsung с лидирующих позиций

Во время торгов акции SK Hynix подскочили еще на 5,6%, что позволило увеличить рыночную стоимость компании до более чем 2 080 триллионов вон (около 1,35 триллиона долларов), пишет Reuters.

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Известно, что компания в настоящее время является доминирующим поставщиком микросхем высокоскоростной памяти (HBM), используемых в системах искусственного интеллекта для таких клиентов, как Nvidia и Google.

В то же время акции Samsung несколько просели, из-за чего капитализация компании снизилась до 2 066 триллионов вон. Именно это позволило SK Hynix впервые с 2000 года получить статус самой дорогой компании Южной Кореи.

Главной причиной стремительного роста SK Hynix стал взрывной спрос на решения для искусственного интеллекта. За год акции SK Hynix выросли более чем на 340%, сделав компанию одним из крупнейших победителей мировой гонки за искусственным интеллектом.

Появление настраиваемой памяти с искусственным интеллектом коренным образом изменило экономику отрасли и позволило SK Hynix утвердиться в качестве лидера рынка,

– говорит старший аналитик Meritz Securities Ким Сунву.

К тому же к 2025 году SK Hynix захватила 61% мирового рынка HBM, значительно опередив Samsung (17%) и Micron (21%).

Почему Samsung начала терять позиции

Аналитики утверждают, что позиция Samsung как крупнейшего в мире производителя DRAM также может оказаться под угрозой со стороны SK Hynix:

Samsung производит не только память, но и смартфоны, телевизоры, логические процессоры и другую электронику.

Однако именно узкая специализация SK Hynix на памяти для систем искусственного интеллекта позволила ей быстрее воспользоваться новыми рыночными возможностями.

В своём заявлении Samsung отметила, что любой расчёт её рыночной капитализации должен включать привилегированные акции. С учётом этих акций стоимость компании на момент закрытия рынка составляла 2 246,4 триллиона вон, что формально оставляет её крупнее конкурента.

Впрочем, для инвесторов сам факт смены лидера стал важным сигналом о том, как быстро меняется мировая полупроводниковая отрасль.

К слову, недавно компания Samsung потеряла 58% производства чипов за один день. Согласно данным, поступающим из Южной Кореи, 23 апреля состоялся масштабный митинг, собравший около 40 000 участников.

Отсутствие такого количества персонала на рабочих местах привело к мгновенному и ощутимому падению объемов производства. По оценкам представителей профсоюза, выпуск продукции на высокоавтоматизированных фабриках, производящих модули памяти, сократился на 18,4 процента