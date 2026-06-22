Как ИИ помог сместить Samsung с лидирующих позиций
Во время торгов акции SK Hynix подскочили еще на 5,6%, что позволило увеличить рыночную стоимость компании до более чем 2 080 триллионов вон (около 1,35 триллиона долларов), пишет Reuters.
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Известно, что компания в настоящее время является доминирующим поставщиком микросхем высокоскоростной памяти (HBM), используемых в системах искусственного интеллекта для таких клиентов, как Nvidia и Google.
В то же время акции Samsung несколько просели, из-за чего капитализация компании снизилась до 2 066 триллионов вон. Именно это позволило SK Hynix впервые с 2000 года получить статус самой дорогой компании Южной Кореи.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Главной причиной стремительного роста SK Hynix стал взрывной спрос на решения для искусственного интеллекта. За год акции SK Hynix выросли более чем на 340%, сделав компанию одним из крупнейших победителей мировой гонки за искусственным интеллектом.
Появление настраиваемой памяти с искусственным интеллектом коренным образом изменило экономику отрасли и позволило SK Hynix утвердиться в качестве лидера рынка,
– говорит старший аналитик Meritz Securities Ким Сунву.
К тому же к 2025 году SK Hynix захватила 61% мирового рынка HBM, значительно опередив Samsung (17%) и Micron (21%).
Почему Samsung начала терять позиции
Аналитики утверждают, что позиция Samsung как крупнейшего в мире производителя DRAM также может оказаться под угрозой со стороны SK Hynix:
- Samsung производит не только память, но и смартфоны, телевизоры, логические процессоры и другую электронику.
- Однако именно узкая специализация SK Hynix на памяти для систем искусственного интеллекта позволила ей быстрее воспользоваться новыми рыночными возможностями.
В своём заявлении Samsung отметила, что любой расчёт её рыночной капитализации должен включать привилегированные акции. С учётом этих акций стоимость компании на момент закрытия рынка составляла 2 246,4 триллиона вон, что формально оставляет её крупнее конкурента.
Впрочем, для инвесторов сам факт смены лидера стал важным сигналом о том, как быстро меняется мировая полупроводниковая отрасль.
К слову, недавно компания Samsung потеряла 58% производства чипов за один день. Согласно данным, поступающим из Южной Кореи, 23 апреля состоялся масштабный митинг, собравший около 40 000 участников.
Отсутствие такого количества персонала на рабочих местах привело к мгновенному и ощутимому падению объемов производства. По оценкам представителей профсоюза, выпуск продукции на высокоавтоматизированных фабриках, производящих модули памяти, сократился на 18,4 процента