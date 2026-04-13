Дві атаки за два дні: що відбувається навколо будинку Сема Альтмана

Будинок CEO OpenAI Сема Альтмана у Сан-Франциско став мішенню вже двох атак за вихідні. Після інциденту з коктейлем Молотова невідомі відкрили вогонь біля його резиденції. Поліція затримала підозрюваних.

Резиденція Сема Альтмана у Сан-Франциско зазнала другої атаки всього за два дні. За даними поліції, рано вранці в неділю біля будинку зупинився автомобіль, з якого, ймовірно, було здійснено постріл у бік території. Про це пише SFstandard.

Дивіться також Claude кращий за ChatGPT і Grok? Що радять експерти для бізнесу та оборонних технологій

Хто стоїть за атаками на будинок Сема Альтмана?

Інцидент стався близько 1:40 ночі. Седан Honda з двома людьми всередині спочатку проїхав повз будинок, а потім повернувся і зупинився. Пасажир висунув руку з вікна та, за попередніми даними, зробив постріл у напрямку ділянки з боку вулиці Lombard. Охорона повідомила про звук пострілу, а камери зафіксували номер авто.

Згодом поліція затримала двох підозрюваних – 25-річну Аманду Том і 23-річного Мухамада Таріка Хусейна. Їм інкримінують необережне поводження зі зброєю. Під час обшуку виявили три одиниці вогнепальної зброї.

Це вже другий інцидент за короткий час. Раніше, у п’ятницю вранці, 20-річний Daniel Alejandro Moreno-Gama нібито кинув коктейль Молотова у ворота будинку Альтмана. Пляшка з запалювальною сумішшю спричинила займання, яке швидко загасила охорона.

Після цього той самий чоловік з’явився біля офісу OpenAI у районі Mission Bay і, за даними компанії, висловлював погрози підпалити будівлю. Його затримали правоохоронці.

Йому висунули низку серйозних обвинувачень, серед яких замах на вбивство, підпал і зберігання або виготовлення вибухових пристроїв.

В обох випадках ніхто не постраждав.

Як пише ВВС, після першого нападу Альтман прокоментував ситуацію, зазначивши, що страхи щодо штучного інтелекту мають підстави. За його словами, світ переживає одну з найбільших трансформацій у своїй історії, і це викликає тривогу в суспільстві.

Інциденти відбуваються на тлі зростаючої уваги до ролі OpenAI та розвитку штучного інтелекту. Компанія, яка створила ChatGPT, стала одним із ключових гравців у технологічній індустрії та привертає значний інтерес – як позитивний, так і критичний.

Розслідування триває, а поліція поки не розкриває додаткових деталей щодо мотивів нападів.