Сем Альтман назвав приблизну дату виходу GPT-5

OpenAI готується до випуску своєї наступної флагманської моделі – GPT-5. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив орієнтовні терміни релізу нової версії під час першого подкасту компанії, що з'явився у вівторок, 17 червня.

Коли вийде GPT-5

Під час першого офіційного подкасту компанії генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що випуск GPT-5 може відбутися влітку. Точної дати наразі немає, однак очікується, що реліз відбудеться вже в найближчі місяці. Компанія очікує на нову хвилю інтересу до своєї технології, яка стане продовженням нинішніх ШІ-перегонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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В той самий час компанія зміцнює позиції на ринку й активно розширює сферу впливу, зокрема в напрямку, який традиційно асоціюється з іншим гравцем – Palantir. OpenAI робить спроби витіснити конкурента з позицій ключового гравця в оборонних ШІ-контрактах. Компанія уклала контракт з Головним управлінням цифрового і штучного інтелекту США (CDAO) на суму 200 мільйонів доларів на рік. Це один із найбільших річних контрактів Міністерства оборони США. Для порівняння, найбільший аналогічний контракт Palantir – програма Maven – приносить щорічний дохід у розмірі 210 мільйонів.

Крім того, OpenAI знижує ціни на підписки ChatGPT Enterprise на 10–20% для корпоративних клієнтів, які замовляють додаткові продукти. Так компанія намагається посилити позиції у корпоративному сегменті та перехопити частину клієнтів у конкурентів, зокрема Microsoft.

З останньою в OpenAI дедалі більше погіршуються стосунки. Попри потужне партнерство з Microsoft, яке тривало з 2019 року, компанія Сема Альтмана прагне змінити умови співпраці. Вона хоче, щоб Microsoft отримала 33% у комерційному підрозділі OpenAI, відмовившись від частки в прибутках і права на інтелектуальну власність. Наразі Microsoft володіє 49% майбутніх прибутків OpenAI, отримує 20% доходів компанії та має доступ до її інтелектуальної власності до 2030 року. Перегляд цих умов став би важливим кроком для OpenAI на шляху до більшої незалежності, але великою проблемою для Microsoft, яка будує свій власний ШІ-сервіс на основі GPT.

Що ми вже знаємо про GPT-5