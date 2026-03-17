Загублене середньовічне місто знайшли в руїнах у польському лісі

Археологи оголосили про виявлення залишків середньовічного міста Стольценберг. Це поселення існувало у чотирнадцятому або п'ятнадцятому століттях і розташовувалося на території сучасної Польщі, неподалік від селища Славобоже.

Історія цього місця тісно пов'язана з постійними територіальними суперечками, адже місто було засноване на кордоні Померанії та Ноймарка – регіонів, за які протягом віків боролися Німеччина та Польща, пише Fox News.

Що відомо про знахідку?

Процес пошуку був складним і тривалим. Спочатку дослідники, спираючись на історичні джерела та картографічні дані, намагалися знайти сліди міста безпосередньо в межах сучасного Славобоже, проте ці спроби не дали результатів.

Успіх прийшов лише тоді, коли пошуки розширили на прилеглі лісові масиви. Саме там фахівці з фундації "Relicta" виявили грандіозні оборонні споруди: масивні земляні вали та надзвичайно глибокий рів, глибина якого сягає майже 5,5 метра.



Сканування показують оборонні споруди довкола міста / Фото Міністерство культури та національної спадщини

Використання сучасних геофізичних методів дозволило археологам буквально побачити місто крізь землю. Магнітні аномалії чітко окреслили контури будівель, що колись оточували центральну ринкову площу прямокутної форми.

Таке планування є характерним для середньовічних міст, які засновувалися за німецьким правом. Крім того, на знімках помітні сліди вулиць, що ведуть до ймовірних міських воріт.



Сканування показують оборонні споруди довкола міста / Фото Fundacja Relicta

Територія виявилася надзвичайно багатою на знахідки. Загалом було виявлено близько 400 різноманітних артефактів, які охоплюють величезний проміжок часу: від епохи бронзи до Другої світової війни.

Найбільшу цінність для науки становлять середньовічні предмети, які доводять, що місто активно функціонувало у свій час. Серед знахідок – срібні монети, металеві елементи поясів та застібки для одягу, які були типовими для тогочасного міщанського вбрання. Також археологи знайшли чимало побутових речей, зокрема залізні навісні замки та ножі.



Знахідки, зроблені на руїнах міста Стольценберг / Фото Fundacja Relicta



Знахідки, зроблені на руїнах міста Стольценберг / Фото Міністерство культури та національної спадщини

Окрему сторінку в історії цього місця відкрили знахідки, пов'язані з військовими подіями. Дослідники виявили фрагменти гарматних гранат та свинцеві кулі, які вони пов'язують із боєм між російськими та прусськими військами у 1761 році під час Семирічної війни, пише The Sun.



Знахідки, зроблені на руїнах міста Стольценберг / Фото Марцін Кшепковський



Знахідки, зроблені на руїнах міста Стольценберг / Фото Fundacja Relicta

Цікаво, що серед артефактів пізніших періодів трапляються навіть ємності для масла та м'ясних продуктів часів Другої світової війни.

Чому місто зникло з мап?

Наразі залишається відкритим питання, чому Стольценберг занепав і чому його мешканці залишили свої домівки. Марцін Кшепковський, провідний археолог проєкту, припускає, що причин могло бути декілька. У середньовіччі міста іноді переносили на нові місця, навіть на відстань понад десять кілометрів, якщо старе розташування ставало незручним. Це могло трапитися через загрозу повеней від сусідньої річки, зміну торгівельних шляхів або ж через конкуренцію з іншими поселеннями, що розвивалися швидше.



Стольценберг на старій карті / Фото Міністерство культури та національної спадщини

Доказом того, що місто зникло досить швидко, є порожні ділянки землі, які за планом мали бути забудовані, але так і залишилися пустками. Це свідчить про те, що розвиток поселення припинився на ранньому етапі, зазначає Daily Mirror. На думку дослідників, місто припинило своє існування ще до шістнадцятого століття, оскільки знахідок, датованих пізнішим часом, майже немає.

Що шукатимуть далі?

Попри роки праці, вчені вважають, що вони перебувають лише на початку великого шляху. Надалі планується точно встановити місцеперебування міської ратуші та церкви, а також детальніше вивчити загальну структуру вулиць.

Особливі сподівання покладаються на біоархеологічний аналіз, який допоможе дізнатися більше про стан здоров'я та дієту людей, що жили тут століття тому.



Розташування руїн на сучасній карті / Фото The Sun

Стольценберг називають справжньою капсулою часу, розгадка таємниць якої допоможе краще зрозуміти процеси формування міст у цій частині Європи.