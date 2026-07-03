Проєкт SETI уперше за 15 років оновив інструкції на випадок виявлення позаземного життя

Уявіть, що завтра в мережі з'явиться відео з інопланетним сигналом. Щоб уникнути паніки та фейків в епоху соцмереж, учені розробили новий покроковий план дій для людства на випадок реального контакту.

Що таке SETI та навіщо оновлювати правила?

Уявіть, що завтра той чи інший уряд або вчені роблять заяву про те, що вони знайшли інопланетян. Щоб уникнути паніки та фейків в епоху соцмереж, учені розробили новий покроковий план дій для людства на випадок реального контакту. Як повідомляє Earth.com, Міжнародна академія астронавтики (IAA) щойно оновила ці протоколи дій на випадок виявлення позаземного розуму. Це перші масштабні зміни "правил" за останні 15 років.

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Розробкою цих правил займається комітет SETI. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – це глобальні наукові проєкти з пошуку позаземного розуму. Вчені використовують гігантські радіотелескопи, щоб вловлювати штучні сигнали з космосу.

Попередню версію протоколів ухвалили ще у 2010 році – до епохи діпфейків, штучного інтелекту та засилля соцмереж. Роботу над новим документом очолив професор Майкл Гарретт із Манчестерського університету. Його команда працювала над оновленням три роки.

Для чого це потрібно? Річ у тім, що сучасне інформаційне середовище надто складне. В епоху автоматизованої дезінформації одна неперевірена заява про прибульців може спровокувати глобальну паніку. Нові правила мають гарантувати, що вчені оголосять про відкриття лише після суворих перевірок.

Нові деталі оновлених протоколів SETI

Право на професійну безпеку та відмову від запитів: Оновлена декларація захищає вчених від тиску. Дослідники мають право відхиляти запити медіа, поки триває перевірка сигналу, щоб зосередитися на роботі без зовнішнього втручання.

Оновлена декларація захищає вчених від тиску. Дослідники мають право відхиляти запити медіа, поки триває перевірка сигналу, щоб зосередитися на роботі без зовнішнього втручання. Етична відповідальність перед усією біосферою: У разі виявлення сигналу вчені мають виступати представниками не лише людства, а й усієї земної екосистеми, включаючи тварин та інші види.

У разі виявлення сигналу вчені мають виступати представниками не лише людства, а й усієї земної екосистеми, включаючи тварин та інші види. Сувора процедура відповіді: Будь-яка відповідь на сигнал – це рішення всього людства, а не одного уряду чи групи вчених. Консультації мають проходити виключно через ООН та міжнародні органи. До їхнього завершення надсилати будь-які сигнали у космос суворо заборонено.

Екстраординарні заяви вимагають доказів

Згідно з протоколами, вчений, який помітив дивний сигнал, не має права публічно говорити про це до незалежної перевірки. Відкриття мають підтвердити кілька обсерваторій з різних країн, використовуючи різні методи. Цей процес може тривати місяцями або й роками.

Якщо чутки про сигнал усе ж просочаться в мережу, вчені зобов'язані відкрито пояснити, що саме вони досліджують. Якщо ж сигнал виявиться завадою від земної техніки чи супутника, про це мають оголосити максимально швидко.

Що саме шукають учені: від радіохвиль до мегаструктур

Сьогодні астрономи шукають не просто радіосигнали, а техносигнатури – будь-які сліди використання технологій у космосі. Це можуть бути:

оптичні лазерні спалахи;

аномалії в астрономічних даних;

надлишкове інфрачервоне тепло від гігантських інженерних споруд навколо зірок.

Нові протоколи не стосуються повідомлень про НЛО/UAP в атмосфері Землі. Документ регулює виключно астрономічні дослідження далекого космосу.

Якщо сигнал підтвердиться, першовідкривачі зобов'язані повідомити про це громадськість, наукову спільноту та Генсека ООН. Звіт опублікують у відкритому доступі, а дані заархівують щонайменше у двох сховищах у різних куточках планети.

Нові протоколи SETI не є міжнародним законом, але вони визначають правила гри для всієї світової науки. Наразі документ готують до передачі в ООН, а широкій спільноті його представлять на Міжнародному астронавтичному конгресі в Туреччині.