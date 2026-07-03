Что такое SETI и зачем обновлять правила?

Представьте, что завтра какое-то правительство или ученые сделают заявление о том, что они обнаружили инопланетян. Чтобы избежать паники и фейков в эпоху социальных сетей, ученые разработали новый пошаговый план действий для человечества на случай реального контакта. Как сообщает Earth.com, Международная академия астронавтики (IAA) только что обновила эти протоколы действий на случай обнаружения внеземного ума. Это первые масштабные изменения "правил" за последние 15 лет.

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Разработкой этих правил занимается комитет SETI. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – это глобальные научные проекты по поиску внеземного ума. Ученые используют гигантские радиотелескопы, чтобы улавливать искусственные сигналы из космоса.

Предыдущая версия протоколов была принята еще в 2010 году – до эпохи дипфейков, искусственного интеллекта и засилья социальных сетей. Работу над новым документом возглавил профессор Майкл Гарретт из Манчестерского университета. Его команда работала над обновлением три года.

Зачем это нужно? Дело в том, что современная информационная среда чрезвычайно сложна. В эпоху автоматизированной дезинформации одно непроверенное заявление о пришельцах может спровоцировать глобальную панику. Новые правила должны гарантировать, что ученые объявят об открытии только после тщательных проверок.

Новые детали обновленных протоколов SETI

Право на профессиональную безопасность и отказ от запросов: обновленная декларация защищает ученых от давления. Исследователи имеют право отклонять запросы СМИ, пока продолжается проверка сигнала, чтобы сосредоточиться на работе без внешнего вмешательства.

обновленная декларация защищает ученых от давления. Исследователи имеют право отклонять запросы СМИ, пока продолжается проверка сигнала, чтобы сосредоточиться на работе без внешнего вмешательства. Этическая ответственность перед всей биосферой: в случае обнаружения сигнала ученые должны выступать представителями не только человечества, но и всей земной экосистемы, включая животных и другие виды.

в случае обнаружения сигнала ученые должны выступать представителями не только человечества, но и всей земной экосистемы, включая животных и другие виды. Строгая процедура реагирования: Любой ответ на сигнал – это решение всего человечества, а не одного правительства или группы ученых. Консультации должны проходить исключительно через ООН и международные органы. До их завершения отправлять какие-либо сигналы в космос строго запрещено.

Экстраординарные заявления требуют доказательств

Согласно протоколам, ученый, обнаруживший странный сигнал, не имеет права публично говорить об этом до проведения независимой проверки. Открытие должно быть подтверждено несколькими обсерваториями из разных стран с использованием различных методов. Этот процесс может длиться месяцами или даже годами.

Если слухи о сигнале все же просочатся в сеть, ученые обязаны открыто объяснить, что именно они исследуют. Если же сигнал окажется помехой от земной техники или спутника, об этом должны объявить как можно быстрее.

Что именно ищут ученые: от радиоволн до мегаструктур

Сегодня астрономы ищут не просто радиосигналы, а техносигнатуры – любые следы использования технологий в космосе. Это могут быть:

оптические лазерные вспышки;

аномалии в астрономических данных;

избыточное инфракрасное тепло от гигантских инженерных сооружений вокруг звезд.

Новые протоколы не касаются сообщений об НЛО/UAP в атмосфере Земли. Документ регулирует исключительно астрономические исследования дальнего космоса.

Если сигнал подтвердится, первооткрыватели обязаны сообщить об этом общественности, научному сообществу и генеральному секретарю ООН. Отчет опубликуют в открытом доступе, а данные заархивируют как минимум в двух хранилищах в разных уголках планеты.

Новые протоколы SETI не являются международным законом, но они определяют правила игры для всей мировой науки. В настоящее время документ готовят к передаче в ООН, а широкой общественности его представят на Международном астронавтическом конгрессе в Турции.