У Помпеях знайшли рештки шафи й відкопали її вміст

У Помпеях археологи знайшли дерев'яну шафу, яку востаннє відчиняли перед виверженням Везувію в 79 році нашої ери. Усередині лежали засоби догляду, монети та дитяче намисто з амулетами.

Що лежало на полицях

Шафа стояла в будівлі, яку називають Будинком Корнелія Максима. Він виходить на вулицю Аббонданца, одну з найжвавіших у стародавньому місті. Завдяки даним розкопок команда змогла повністю відтворити і саму шафу, і її вміст, пише Archaeology Magazine.

Предмети розповідають про повсякденне життя жінки. Серед її речей були пінцет і маленький товкачик для змішування косметики, скляний флакон для парфумів і кадильниця.

Поруч із бронзовою лампою лежали свинцеві гирі, які вказують на якусь торгівлю. Їх зберігали в маленькій дерев'яній скриньці, що майже зотліла.



Серед речей знайдено бронзові гирі та застібку-скриньку / Фото Археологічний парк Помпеїв



Бронзова олійна лампа з дефлектором / Фото Археологічний парк Помпеїв

На полицях також стояв бронзовий, скляний і керамічний посуд. Одна гарна маленька чашка, прикрашена візерунком у вигляді лусочок соснової шишки, схожа на щось більше, ніж кухонний предмет.

Найособистішою знахідкою стало намисто щонайменше з 24 крихітних підвісок із фаянсу, кістки, скляної пасти та гірського кришталю. У кожної є отвір для підвішування. Підвіски зображують богів, зокрема Беса і Меркурія, а також стопи, долоні, соснові шишки та грона винограду. Колись науковці вважали такі речі магічними інструментами для заклинань і зілля. Насправді це крепундії, що латиною означає "брязкальця".

Батьки вішали їх на дітей, щоб захистити від лиха, а дзенькіт підказував, де перебуває дитина. Такі обереги могли також допомогти впізнати дитину. Дорослі часто зберігали крепундії все життя в скриньках чи тканинних мішечках. Це намисто лежало в тканинному мішечку всередині шафи.

Крепундії мали дуже особливу функцію,

– прокоментував директор археологічного парку Помпеїв Габріель Цухтрігель.

Він пояснив, що це було нагадування про батьків, які, можливо, жили далеко. За його словами, це типово для тогочасного суспільства, де люди часто переселялися. Багато хто пересувався Середземномор'ям і возив із собою особисті речі. У римському суспільстві, від рабів до багатих купців, багато людей жили далеко від батьків і місць, де виросли. Дитячий оберіг міг бути однією з небагатьох речей, що залишилися від дому.



Крепундія / Фото Археологічний парк Помпеїв



Амулет із крепундії / Фото Археологічний парк Помпеїв

Чому власниця не повернулася

У шафі також лежали 38 бронзових монет у маленькому плетеному кошику, який називають цистелою. Рештки рослин із цього кошика дослідники вивчили ще під час розкопок. Цухтрігель зазначив, що гроші й особисті речі могли залишити через те, що власникам довелося терміново тікати від виверження.

Ті, хто вижив, могли пізніше повертатися й відкопувати свої речі, як показують інші нещодавні знахідки. Проте до цієї шафи ніхто не повернувся. Можливо, власники загинули. Римський історик Тацит писав, що майно жертв без спадкоємців призначили на відбудову Помпеїв, але цей план так і не здійснили, а Помпеї не відбудували.

За словами Цухтрігеля, знахідка дає змогу прочитати життя крізь звички, роботу й пам'ятні речі, навіть попри те, що особа жінки залишається невідомою.

Що нового археологи дізналися про сам будинок

Фасад будинку вперше розкопали ще 1912 року. Його пов'язали з Корнелієм Максимом за написами, які згодом зникли, тож це ім'я лише припущення. Кімнати за фасадом дослідили вперше тільки зараз, у межах масштабного проєкту реставрації та облаштування доступу до сусіднього "Острова цнотливих закоханих".

У кімнаті з шафою збереглися гарні настінні розписи, пов'язані з майстернею на вулиці Кастрічо. Вони свідчать про комфортний спосіб життя, що пасує центральному розташуванню. Водночас під час виверження в будинку тривав ремонт, через що жити в ньому було складніше.



Археологи знайшли особисті речі в будинку на вулиці Аббонданца / Фото Археологічний парк Помпеїв

Дослідники також знайшли скелети щонайменше двох мишей усередині амфори. Лабораторний аналіз вказує на лісову мишу Apodemus sylvaticus. Зазвичай такі гризуни живуть у полях і садах та пробираються на горища й до комор у пошуках їжі. Судячи зі 117 крихітних уламків кісток, тварини були ще не дорослими. Гризунів знаходили й в інших місцях навколо Везувію, зокрема в службових приміщеннях вілли Чивіта Джуліана та в каналізації Геркуланума. Мешканці Помпеїв, схоже, ділили оселі зі шкідниками так само, як і люди сьогодні.

Окремо археологи працюють на Віллі Таємниць у передмісті Помпеїв, яку теж відкрили на початку XX століття. "Її ніколи не розкопували повністю, тож ми хочемо завершити цю роботу", – сказав Цухтрігель, як цитує The Guardian.

Він додав, що розкопують не ту частину, де жили власники й де очікують великі фрески, а приміщення для слуг. Дослідники сподіваються краще зрозуміти повсякденне життя та економіку тих, хто залишався в тіні історії. Більшість мешканців вілли Таємниць становили слуги.

Нещодавно в Помпеях знайшли й інші цікаві об'єкти. 2025 року в будинку на вулиці Нола в районі Регіо IX, де жили заможні люди, відкрили великий і складний термальний комплекс, яким власник, імовірно, приваблював багатих гостей. А 2023 року в тому самому районі виявили будинок із тісною пекарнею, де, як вважають, ув'язнених рабів змушували випікати хліб.