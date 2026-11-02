В Помпеях обнаружили остатки шкафа и извлекли его содержимое

Что лежало на полках

Шкаф стоял в здании, которое называют Домом Корнелия Максима. Оно выходит на улицу Аббонданца, одну из самых оживленных в древнем городе. Благодаря данным раскопок команда смогла полностью воссоздать и сам шкаф, и его содержимое, пишет Archaeology Magazine.

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Предметы рассказывают о повседневной жизни женщины. Среди ее вещей были пинцет и маленький пестик для смешивания косметики, стеклянный флакон для духов и курильница.

Рядом с бронзовой лампой лежали свинцовые гири, которые указывают на какую-то торговлю. Их хранили в маленьком деревянном ящичке, который почти сгнил.



Среди вещей найдены бронзовые гири и застежка-ящичок / Фото Археологический парк Помпеи

Бронзовая масляная лампа с дефлектором / Фото Археологический парк Помпеи

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На полках также стояла бронзовая, стеклянная и керамическая посуда. Одна красивая маленькая чашка, украшенная узором в виде чешуек сосновой шишки, похожа на нечто большее, чем кухонный предмет.

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Самой личной находкой стало ожерелье, состоящее как минимум из 24 крошечных подвесок из фаянса, кости, стеклянной пасты и горного хрусталя. У каждой есть отверстие для подвешивания. Подвески изображают богов, в частности Беса и Меркурия, а также стопы, ладони, сосновые шишки и грозди винограда. Когда-то ученые считали такие предметы магическими инструментами для заклинаний и зелий. На самом деле это крепундии, что по-латыни означает "погремушки".

Родители вешали их на детей, чтобы защитить от беды, а звон подсказывал, где находится ребенок. Такие обереги могли также помочь опознать ребенка. Взрослые часто хранили крепундии всю жизнь в шкатулках или тканевых мешочках. Это ожерелье лежало в тканевом мешочке внутри шкафа.

Крепундии выполняли очень особую функцию– прокомментировал директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

Он пояснил, что это было напоминание о родителях, которые, возможно, жили далеко. По его словам, это типично для общества того времени, где люди часто переселялись. Многие путешествовали по Средиземноморью и брали с собой личные вещи. В римском обществе, от рабов до богатых купцов, многие люди жили вдали от родителей и мест, где выросли. Детский оберег мог быть одной из немногих вещей, оставшихся от дома.

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Крепундия / Фото Археологический парк Помпеи

Амулет из крепундии / Фото Археологический парк Помпеи

Почему хозяйка не вернулась

В шкафу также лежали 38 бронзовых монет в маленькой плетеной корзинке, которую называют цистелой. Остатки растений из этой корзины исследователи изучили еще во время раскопок. Цухтригель отметил, что деньги и личные вещи могли оставить из-за того, что владельцам пришлось срочно спасаться от извержения.

Те, кто выжил, могли позже возвращаться и откапывать свои вещи, как показывают другие недавние находки. Однако к этому шкафу никто не вернулся. Возможно, владельцы погибли. Римский историк Тацит писал, что имущество жертв, не имевших наследников, было предназначено для восстановления Помпеев, но этот план так и не был реализован, а Помпеи не восстановили.

По словам Цухтригеля, находка позволяет проследить жизнь через привычки, работу и памятные вещи, даже несмотря на то, что личность женщины остается неизвестной.

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Что нового археологи узнали о самом доме

Фасад дома впервые раскопали еще в 1912 году. Его связали с Корнелием Максимом по надписям, которые впоследствии исчезли, поэтому это имя – лишь предположение. Комнаты за фасадом исследовали впервые только сейчас, в рамках масштабного проекта реставрации и обустройства доступа к соседнему "Острову целомудренных влюбленных".

В комнате со шкафом сохранились красивые настенные росписи, связанные с мастерской на улице Кастричо. Они свидетельствуют о комфортном образе жизни, соответствующем центральному расположению. В то же время во время извержения в доме шел ремонт, из-за чего жить в нем было сложнее.



Археологи обнаружили личные вещи в доме на улице Аббонданца / Фото Археологический парк Помпеи

Исследователи также обнаружили скелеты как минимум двух мышей внутри амфоры. Лабораторный анализ указывает на лесную мышь Apodemus sylvaticus. Обычно такие грызуны обитают в полях и садах и пробираются на чердаки и в кладовые в поисках пищи. Судя по 117 крошечным обломкам костей, животные были еще не взрослыми. Грызунов находили и в других местах вокруг Везувия, в частности в служебных помещениях виллы Чивита Джулиана и в канализации Геркуланума. Жители Помпеев, похоже, делили жилища с вредителями так же, как и люди сегодня.

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Отдельно археологи работают на Вилле Тайн в пригороде Помпеев, которую тоже открыли в начале XX века. "Ее никогда не раскапывали полностью, поэтому мы хотим завершить эту работу", – сказал Цухтригель, как цитирует The Guardian.

Он добавил, что раскапывают не ту часть, где жили хозяева и где, как ожидается, находятся большие фрески, а помещения для слуг. Исследователи надеются лучше понять повседневную жизнь и экономику тех, кто оставался в тени истории. Большинство жителей виллы Тайн составляли слуги.

Недавно в Помпеях обнаружили и другие интересные объекты. В 2025 году в доме на улице Нола в районе Регио IX, где жили состоятельные люди, открыли большой и сложный термальный комплекс, которым хозяин, вероятно, привлекал богатых гостей. А в 2023 году в том же районе обнаружили дом с тесной пекарней, где, как полагают, заключенных рабов заставляли выпекать хлеб.