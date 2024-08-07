OpenAI продовжує трясти: ще двоє керівників покидають компанію

Двоє ключових співробітників OpenAI залишають компанію, тоді як ще один бере багатомісячну відпустку. Це означає, що потрясіння, з якими зіткнулася компанія після раптового звільнення Сема Альтмана у 2023 році, все ще не завершилися.

Що сталося в OpenAI

Співзасновник OpenAI Джон Шульман прощається з компанією і приєднується до її конкурента Anthropic.

прощається з компанією і приєднується до її конкурента Anthropic. Пітер Денг , віцепрезидент зі споживчих продуктів, який приєднався до компанії минулого року, також звільнився. Раніше він керував розробкою продуктів в компаніях Meta і Uber, а що робитиме тепер, невідомо.

, віцепрезидент зі споживчих продуктів, який приєднався до компанії минулого року, також звільнився. Раніше він керував розробкою продуктів в компаніях Meta і Uber, а що робитиме тепер, невідомо. Президент компанії OpenAI Грег Брокман – єдиний з Ради директорів, хто підтримав Сема Альтмана під час його раптового звільнення – бере "творчу відпустку" до кінця року.

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У своєму пості на X Брокман повідомив, що його відпустка триватиме до кінця року і що він "вперше відпочиває" з моменту заснування OpenAI дев'ять років тому. Він також запевнив співробітників, що повернеться після відпустки. Брокман добровільно покинув OpenAI минулого року, коли рада директорів компанії відсторонила її генерального директора Сема Альтмана, але повернувся разом із ним згодом. Обидва були відновлені на посадах всього через кілька днів, тоді як стара рада директорів була розпущена й перезавантажена.

"Я беру творчу відпустку до кінця року. Вперше відпочиваю після того, як став співзасновником OpenAI 9 років тому. Місія далека від завершення, нам ще потрібно створити безпечний AGI", – написав Брокман.

Джон Шульман опублікував на X заяву, яку він також розіслав співробітникам OpenAI, де сказав, що його відхід пов'язаний з його "бажанням поглибити [свою] увагу на вирівнюванні ШІ" і "повернутися до практичної технічної роботи". Він уточнив, що залишає OpenAI не через брак підтримки досліджень з вирівнювання і що керівництво компанії, очевидно, було "дуже зацікавлене в інвестуванні в цю сферу".

В OpenAI Шульман допомагав очолювати команду навчання, яка вдосконалювала великі мовні моделі. Після того, як компанія розформувала команду "Superalignment", яка відповідала за безпеку управління потужними моделями ШІ, що могли становити загрозу для людства в майбутньому, OpenAI заявила, що Шульман відповідатиме за будь-які майбутні зусилля з безпеки. Хто тепер займе цю посаду, невідомо.

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Ці звільнення слідують за кількома великими попередніми змінами в ранзі лідерів OpenAI.