OpenAI продовжує трясти: ще двоє керівників покидають компанію
Джерело:The Information
Двоє ключових співробітників OpenAI залишають компанію, тоді як ще один бере багатомісячну відпустку. Це означає, що потрясіння, з якими зіткнулася компанія після раптового звільнення Сема Альтмана у 2023 році, все ще не завершилися.
Що сталося в OpenAI
- Співзасновник OpenAI Джон Шульман прощається з компанією і приєднується до її конкурента Anthropic.
- Пітер Денг, віцепрезидент зі споживчих продуктів, який приєднався до компанії минулого року, також звільнився. Раніше він керував розробкою продуктів в компаніях Meta і Uber, а що робитиме тепер, невідомо.
- Президент компанії OpenAI Грег Брокман – єдиний з Ради директорів, хто підтримав Сема Альтмана під час його раптового звільнення – бере "творчу відпустку" до кінця року.
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У своєму пості на X Брокман повідомив, що його відпустка триватиме до кінця року і що він "вперше відпочиває" з моменту заснування OpenAI дев'ять років тому. Він також запевнив співробітників, що повернеться після відпустки. Брокман добровільно покинув OpenAI минулого року, коли рада директорів компанії відсторонила її генерального директора Сема Альтмана, але повернувся разом із ним згодом. Обидва були відновлені на посадах всього через кілька днів, тоді як стара рада директорів була розпущена й перезавантажена.
"Я беру творчу відпустку до кінця року. Вперше відпочиваю після того, як став співзасновником OpenAI 9 років тому. Місія далека від завершення, нам ще потрібно створити безпечний AGI", – написав Брокман.
Джон Шульман опублікував на X заяву, яку він також розіслав співробітникам OpenAI, де сказав, що його відхід пов'язаний з його "бажанням поглибити [свою] увагу на вирівнюванні ШІ" і "повернутися до практичної технічної роботи". Він уточнив, що залишає OpenAI не через брак підтримки досліджень з вирівнювання і що керівництво компанії, очевидно, було "дуже зацікавлене в інвестуванні в цю сферу".
В OpenAI Шульман допомагав очолювати команду навчання, яка вдосконалювала великі мовні моделі. Після того, як компанія розформувала команду "Superalignment", яка відповідала за безпеку управління потужними моделями ШІ, що могли становити загрозу для людства в майбутньому, OpenAI заявила, що Шульман відповідатиме за будь-які майбутні зусилля з безпеки. Хто тепер займе цю посаду, невідомо.
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Ці звільнення слідують за кількома великими попередніми змінами в ранзі лідерів OpenAI.
- Перед тим, як команда Superalignment була розпущена, Ян Лейке, один з її керівників, написав на X, що "культура безпеки та процеси відійшли на задній план у порівнянні з блискучими продуктами" в компанії за останні роки.
- Співзасновник і головний науковий співробітник компанії Ілля Суцкевер також звільнився у травні. Він був причетний до звільнення Альтмана як член правління, хоча пізніше заявив, що шкодує про свою участь у цьому "перевороті". Хоча він ще деякий час залишився головним науковим співробітником після цієї події, він, як повідомляється, так і не повернувся до виконання своїх обов'язків.
- В інформації також зазначається, що OpenAI нещодавно найняла свого першого фінансового директора і директора з виробництва, що могло вплинути на роль Пітера Денга в компанії й змусити його задуматись про звільнення.