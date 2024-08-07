Что произошло в OpenAI

Сооснователь OpenAI Джон Шульман прощается с компанией и присоединяется к ее конкуренту Anthropic.

прощается с компанией и присоединяется к ее конкуренту Anthropic. Питер Денг , вице-президент по потребительским продуктам, который присоединился к компании в прошлом году, также уволился. Ранее он руководил разработкой продуктов в компаниях Meta и Uber, а что будет делать теперь, неизвестно.

, вице-президент по потребительским продуктам, который присоединился к компании в прошлом году, также уволился. Ранее он руководил разработкой продуктов в компаниях Meta и Uber, а что будет делать теперь, неизвестно. Президент компании OpenAI Грег Брокман – единственный из Совета директоров, кто поддержал Сэма Альтмана во время его внезапного увольнения – берет "творческий отпуск" до конца года.

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В своем посте на X Брокман сообщил, что его отпуск продлится до конца года и что он "впервые отдыхает" с момента основания OpenAI девять лет назад. Он также заверил сотрудников, что вернётся после отпуска. Брокман добровольно покинул OpenAI в прошлом году, когда совет директоров компании отстранил ее генерального директора Сэма Альтмана, но вернулся вместе с ним впоследствии. Оба были восстановлены в должностях всего через несколько дней, тогда как старый совет директоров был распущен и перезагружен.

"Я беру творческий отпуск до конца года. Впервые отдыхаю после того, как стал сооснователем OpenAI 9 лет назад. Миссия далека от завершения, нам еще нужно создать безопасный AGI", – написал Брокман.

Джон Шульман опубликовал на X заявление, которое он также разослал сотрудникам OpenAI, где сказал, что его уход связан с его "желанием углубить [свое] внимание на выравнивании ИИ" и "вернуться к практической технической работе". Он уточнил, что покидает OpenAI не из-за недостатка поддержки исследований по выравниванию и что руководство компании, очевидно, было "очень заинтересовано в инвестировании в эту сферу".

В OpenAI Шульман помогал возглавлять команду обучения, которая совершенствовала большие языковые модели. После того как компания расформировала команду "Superalignment", которая отвечала за безопасность управления мощными моделями ИИ, что могли представлять угрозу для человечества в будущем, OpenAI заявила, что Шульман будет отвечать за любые будущие усилия по безопасности. Кто теперь займет эту должность, неизвестно.

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Эти увольнения следуют за несколькими большими предыдущими изменениями в ранге лидеров OpenAI.