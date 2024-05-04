Чи дійсно електромобілі безпечніші за бензинові авто?

Традиційно вважається, що електричні машини є безпечнішими, ніж бензинові. Однак у мережі можна знайти величезну кількість відеозаписів, на яких електромобілі горять через несправність акумулятора. То де ж правда?

Громадська думка про безпеку електромобілів в аваріях часто ґрунтується на кількох гучних інцидентах з пожежами, які роздуваються в ЗМІ та соцмережах, оскільки ця технологія все ще привертає велику увагу, хоча існує вже багато років. Ці побоювання щодо безпеки, можливо, є перебільшеними, а реальна безпека електромобілів залежить від деяких нюансів.

Учений Цзінвен Ху з Дослідницького транспортного інституту Мічиганського університету досліджує безпеку транспортних засобів уже понад два десятиліття, зосереджуючись на біомеханіці травм від удару в автомобільних аваріях. Він виклав свою думку про те, наскільки добре сучасні електромобілі захищають людей.

Дивіться також Xiaomi випустила 10 000 електромобілів лише за перші 32 дні виробництва

Безпечний автомобіль – який він

Електромобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння проходять однакові процедури краш-тестів для оцінки їхньої стійкості до аварій та захисту пасажирів. У США ці випробування проводяться Програмою оцінки нових автомобілів Національної адміністрації безпеки дорожнього руху та Страховим інститутом безпеки дорожнього руху.

Для оцінки ризику отримання травм використовуються манекени для краш-тестів, що представляють чоловіків середнього зросту та жінок невеликого зросту, які перебувають у салоні. Випробування можуть оцінити пожежну небезпеку, спричинену витоком пального з бензобаку автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, або тепловим випромінюванням у випадку розриву акумуляторів електромобілів, коли літій-іонні батареї зазнають швидкого неконтрольованого нагрівання.

Жоден з краш-тестів, проведених Страховим інститутом безпеки дорожнього руху, не спричинив пожежі електромобілів. Звіти про краш-тести New Car Assessment Program дають схожі результати. Хоча аналіз реальних даних про пожежі за участю електромобілів обмежений, здається, що ЗМІ та соціальні мережі перебільшують небезпеку пожеж, пов'язаних з електромобілями, каже Цзінвен Ху.

Станом на сьогодні результати краш-тестів, дані про травми, отримані на місцях, і заяви про травми від Страхового інституту безпеки дорожнього руху свідчать про те, що. Ця перевага електромобілів зводиться до поєднання фізики та передових технологій.

Завдяки великим акумуляторним батареям, розташованим в основі автомобіля, електромобілі, як правило, мають значно більшу вагу та нижчий центр ваги, ніж звичайні транспортні засоби. Така компоновка різко знижує ймовірність аварій з перекиданням, які мають високий рівень смертності. На додаток динаміка зіткнення свідчить про те, що при зіткненні двох транспортних засобів перевагу має важчий автомобіль, оскільки він не гальмує так різко, а це фактор, який тісно пов'язаний з ризиком травмування пасажирів.



Акумулятор електромобіля може виглядати по-різному в кожної з компаній. Це – один із варіантів / Фото Unsplash

З технологічної точки зору, більшість електромобілів — це нові моделі, оснащені найсучаснішими системами безпеки, від передових енергопоглинаючих матеріалів до новітніх систем запобігання зіткненням і вдосконалених ременів безпеки та подушок безпеки. Всі ці функції в сукупності посилюють захист пасажирів.

Дивіться також Це не Tesla: у США продали перший безпілотний автомобіль, який дозволяє відволікатись від дороги

Де ризики дійсно зростають

На жаль, електромобілі не позбавлені проблем із безпекою.

Хоча притаманна електромобілям вага дає природну перевагу в захисті пасажирів, це також означає, що інші транспортні засоби несуть тягар поглинання більшої кількості енергії при зіткненні з важчими електромобілями. Ця дилема є центральною в концепції "сумісності при зіткненні", що вже давно досліджується в галузі безпеки.

Розглянемо сценарій, в якому невеликий седан зіштовхується з важкою вантажівкою. Водії та пасажири седана завжди стикаються з підвищеним ризиком травмування. Дослідження сумісності вимірюють "агресивність" автомобіля за рівнем шкоди, які він завдає іншим транспортним засобам, і важчі моделі майже завжди вважаються більш агресивними.

Крім того, підвищена енергія, пов'язана з ударами важчих електромобілів, особливо електричних пікапів, створює значні проблеми для дорожнього огородження. Також електромобілі, особливо ті, що працюють безшумно на низьких швидкостях, створюють підвищений ризик для пішоходів, велосипедистів та інших людей, які можуть не почути наближення електромобіля.

Дивіться також Ви точно чекали не цього: погляньте, яким міг бути скасований автомобіль від Apple

Краща безпека завдяки новим технологіям

Хоча електромобілі підвищують рівень безпеки для своїх власників, дуже важливо визнати й усунути проблеми безпеки, які вони створюють для інших учасників дорожнього руху.

Я вважаю, що технологічний прогрес послужить основним каталізатором для подолання перешкод у сфері безпеки, з якими стикаються електромобілі. Полегшені матеріали, більш потужні сенсорні технології та алгоритми безпеки, вдосконалені ремені безпеки та кращі подушки безпеки відіграватимуть ключову роль у цьому,

– каже Цзінвен Ху.

Крім того, тісний зв'язок між електромобілями та комп'ютерними можливостями, що швидко розвиваються, ймовірно, сприятиме розвитку нових технологій безпеки.