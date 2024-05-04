Общественное мнение о безопасности электромобилей в авариях часто основывается на нескольких громких инцидентах с пожарами, которые раздуваются в СМИ и соцсетях, поскольку эта технология все еще привлекает большое внимание, хотя существует уже много лет. Эти опасения относительно безопасности, возможно, являются преувеличенными, а реальная безопасность электромобилей зависит от некоторых нюансов.

Ученый Цзинвен Ху из Исследовательского транспортного института Мичиганского университета исследует безопасность транспортных средств уже более двух десятилетий, сосредотачиваясь на биомеханике травм от удара в автомобильных авариях. Он изложил свое мнение о том, насколько хорошо современные электромобили защищают людей.

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Безопасный автомобиль – какой он

Электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания проходят одинаковые процедуры краш-тестов для оценки их устойчивости к авариям и защиты пассажиров. В США эти испытания проводятся Программой оценки новых автомобилей Национальной администрации безопасности дорожного движения и Страховым институтом безопасности дорожного движения.

Для оценки риска получения травм используются манекены для краш-тестов, представляющие мужчин среднего роста и женщин небольшого роста, находящихся в салоне. Испытания могут оценить пожарную опасность, вызванную утечкой топлива из бензобака автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, или тепловым излучением в случае разрыва аккумуляторов электромобилей, когда литий-ионные батареи подвергаются быстрому неконтролируемому нагреву.

Ни один из краш-тестов, проведенных Страховым институтом безопасности дорожного движения, не вызвал пожара электромобилей. Отчеты о краш-тестах New Car Assessment Program дают похожие результаты. Хотя анализ реальных данных о пожарах с участием электромобилей ограничен, кажется, что СМИ и социальные сети преувеличивают опасность пожаров, связанных с электромобилями, говорит Цзинвен Ху.

По состоянию на сегодня результаты краш-тестов, данные о травмах, полученные на местах, и заявления о травмах от Страхового института безопасности дорожного движения свидетельствуют о том, что электромобили превосходят свои аналоги с двигателями внутреннего сгорания в плане защиты своих пассажиров. Это преимущество электромобилей сводится к сочетанию физики и передовых технологий.

Благодаря большим аккумуляторным батареям, расположенным в основе автомобиля, электромобили, как правило, имеют значительно больший вес и более низкий центр тяжести, чем обычные транспортные средства. Такая компоновка резко снижает вероятность аварий с опрокидыванием, которые имеют высокий уровень смертности. В дополнение динамика столкновения свидетельствует о том, что при столкновении двух транспортных средств преимущество имеет более тяжелый автомобиль, поскольку он не тормозит так резко, а это фактор, который тесно связан с риском травмирования пассажиров.



Аккумулятор электромобиля может выглядеть по-разному у каждой из компаний. Это – один из вариантов / Фото Unsplash

С технологической точки зрения, большинство электромобилей — это новые модели, оснащены самыми современными системами безопасности, от передовых энергопоглощающих материалов до новейших систем предотвращения столкновений и усовершенствованных ремней безопасности и подушек безопасности. Все эти функции в совокупности усиливают защиту пассажиров.

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Где риски действительно растут

К сожалению, электромобили не лишены проблем с безопасностью.

Хотя присущий электромобилям вес дает естественное преимущество в защите пассажиров, это также означает, что другие транспортные средства несут бремя поглощения большего количества энергии при столкновении с тяжелыми электромобилями. Эта дилемма является центральной в концепции "совместимости при столкновении", что уже давно исследуется в области безопасности.

Рассмотрим сценарий, в котором небольшой седан сталкивается с тяжелым грузовиком. Водители и пассажиры седана всегда сталкиваются с повышенным риском травмирования. Исследования совместимости измеряют "агрессивность" автомобиля по уровню вреда, которые он наносит другим транспортным средствам, и более тяжелые модели почти всегда считаются более агрессивными.

Кроме того, повышенная энергия, связанная с ударами более тяжелых электромобилей, особенно электрических пикапов, создает значительные проблемы для дорожного ограждения. Также электромобили, особенно те, что работают бесшумно на низких скоростях, создают повышенный риск для пешеходов, велосипедистов и других людей, которые могут не услышать приближение электромобиля.

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Лучшая безопасность благодаря новым технологиям

Хотя электромобили повышают уровень безопасности для своих владельцев, очень важно признать и устранить проблемы безопасности, которые они создают для других участников дорожного движения.

Я считаю, что технологический прогресс послужит основным катализатором для преодоления препятствий в сфере безопасности, с которыми сталкиваются электромобили. Облегченные материалы, более мощные сенсорные технологии и алгоритмы безопасности, усовершенствованные ремни безопасности и лучшие подушки безопасности будут играть ключевую роль в этом,

– говорит Цзинвен Ху.

Кроме того, тесная связь между электромобилями и компьютерными возможностями, быстро развивающихся, вероятно, будет способствовать развитию новых технологий безопасности.