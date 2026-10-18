Що може зробити кіберзлочинець з вашим номером телефону

Мобільний номер фігурує майже всюди, але в руках кіберзлочинців він перетворюється на потужну зброю. Експерти з кібербезпеки пояснили, які загрози несе витік контактних даних і як зловмисники можуть привласнити акаунти або перевипустити SIM-картку.

Чому номер телефону так цікавить кіберзлочинців?

Хоча сам по собі мобільний номер має обмежені можливості, зловмисники розглядають його як ключ до вашого повсякденного онлайн-простору, пише 24 Канал. Це своєрідна відправна точка для інших атак і шахрайств через його зв'язок із рештою вашого цифрового життя.

Фахівці виділяють кілька основних сценаріїв, за якими діють кібершахраї, отримавши мобільний номер жертви:

Пошук особистих даних. Злочинець намагається зв'язати телефон із чутливою інформацією: іменем та прізвищем, профілями в соціальних мережах, месенджерами або записами, які опинилися у відкритому доступі під час витоків баз даних. Головна мета таких дій – якомога краще вивчити людину та створити переконливу пастку.

Злочинець намагається зв'язати телефон із чутливою інформацією: іменем та прізвищем, профілями в соціальних мережах, месенджерами або записами, які опинилися у відкритому доступі під час витоків баз даних. Головна мета таких дій – якомога краще вивчити людину та створити переконливу пастку. Шахрайство через дзвінки, SMS та месенджери. Зловмисники видають себе за працівників банку, кур'єрської служби, представників технічної підтримки чи знайомих. У такий спосіб вони виманюють паролі, коди підтвердження, персональну чи фінансову інформацію, або змушують перейти за шкідливим посиланням.

Зловмисники видають себе за працівників банку, кур'єрської служби, представників технічної підтримки чи знайомих. У такий спосіб вони виманюють паролі, коди підтвердження, персональну чи фінансову інформацію, або змушують перейти за шкідливим посиланням. Захоплення облікових записів. Багато онлайн-платформ використовують мобільний номер для авторизації, відновлення пароля або перевірки особи. Жертва може отримати код підтвердження, а через кілька секунд сторонній контакт пише з проханням переслати ці цифри через нібито помилкове надсилання. У цей момент шахрай намагається привласнити чужий акаунт.

Багато онлайн-платформ використовують мобільний номер для авторизації, відновлення пароля або перевірки особи. Жертва може отримати код підтвердження, а через кілька секунд сторонній контакт пише з проханням переслати ці цифри через нібито помилкове надсилання. У цей момент шахрай намагається привласнити чужий акаунт. Викрадення номера (SIM swapping). Шахрай переконує мобільного оператора в тому, що саме він є справжнім власником номера, і домагається перенесення номера на іншу SIM-картку. Якщо задум вдається, шахрай починає отримувати всі дзвінки та SMS-повідомлення. За такого розвитку подій атакувальнику більше не потрібно виманювати коди підтвердження, адже вони надходять йому напряму.

Як убезпечити свій номер від кібератак

Щоб мінімізувати ризики та зберегти власні акаунти під контролем, експерти радять дотримуватися простих правил цифрової гігієни.