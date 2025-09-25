Apple представила iPhone 17 Pro Max, який отримав новий дизайн, потужніший процесор A19 Pro, покращену систему камер та швидшу зарядку. Проте чи достатньо цих нововведень, щоб власники торішнього iPhone 16 Pro Max замислилися про оновлення? Ми детально проаналізували обидва пристрої, щоб допомогти вам зробити вибір.

Офіційні продажі серії iPhone 17 стартують в Україні вже 26 вересня, тож у вас залишилося мало часу, щоб зробити вибір. 24 Канал допоможе з цим – у цьому матеріалі ми порівняємо два флагмани і постараємося відповісти на питання чи варто оновлюватися.

Дивіться також Від 50 тисяч і вище: яка ціна iPhone 17 в Україні, коли можна купити і яка модель найпопулярніша

Важливі відмінності між iPhone 17 Pro Max та 16 Pro Max

iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max Трохи важчий — 233 г Легший — 227 г Трохи вищий, ширший, товстіший і важчий Трохи компактніший Двоколірна алюмінієва рама Одноколірна титанова рама Ceramic Shield 2 спереду, Ceramic Shield ззаду Ceramic Shield спереду і ззаду Кольори: срібний, космічний помаранчевий, глибокий синій Кольори: чорний титан, білий титан, натуральний титан, пустельний титан 6,9" OLED з 1-120 Гц ProMotion Такий самий екран Пікова яскравість 3000 ніт Пікова яскравість 2000 ніт Антиблікові властивості Без антиблікових властивостей Чіпсет Apple A19 Pro, 3 нм Apple A18 Pro, 3 нм

Охолодження паровою камерою Без охолодження паровою камерою 12 ГБ оперативної пам'яті 8 ГБ оперативної пам'яті Варіант пам'яті 2 ТБ Максимум 1 ТБ Основна камера 48 МП F1.8 Та сама основна камера Ультраширококутна камера 48 МП F2.2 Та сама ультраширококутна камера 48 МП 4X телеоб'єктив з більшим сенсором 12 МП 5X телеоб'єктив з меншим сенсором 18 МП камера FaceTime Center Stage з квадратним сенсором Стандартна 12 МП камера FaceTime Більший акумулятор 5088 мАг Менший акумулятор 4685 мАг До 39 годин відтворення відео До 33 годин відтворення відео Провідна зарядка 40 Вт: 50% за 20 хвилин Провідна зарядка 27 Вт: 50% за 35 хвилин

Дизайн та матеріали

Найпомітнішою зміною в iPhone 17 Pro Max стала відмова від титану на користь алюмінієвої рами. За словами Apple, це рішення дозволило покращити розсіювання тепла, чому також сприяє нова випарна камера для охолодження.

Новинка стала трохи важчою за попередника – 233 грами проти 227 грамів, а її габарити трохи збільшилися: товщина складає 8,75 мм проти 8,25 мм у 16 Pro Max.



iPhone 17 Pro Max отримав чимало дизайнерських змін і новий корпус / Фото Apple

Зовнішній вигляд також оновився завдяки збільшеному острівцю камер на задній панелі, що нагадує дизайн смартфонів Google Pixel.

Новинка доступна у трьох кольорах: сріблястому, космічному помаранчевому та глибокому синьому, що контрастує зі стриманими відтінками торішньої моделі. Кнопки Action Button та Camera Control залишилися на своїх місцях.

Дисплей

Діагональ екрана залишилася незмінною – 6,9 дюйма з технологією ProMotion, що підтримує частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Головним покращенням стала пікова яскравість, яка зросла з 2000 до 3000 ніт, що значно покращує видимість зображення на сонці.

Крім того, дисплей iPhone 17 Pro Max отримав сім шарів покриття проти відблисків, яке ефективно бореться із засвічуваннями, хоча і не настільки потужно, як у конкурентів. Мінімальна яскравість в 1 ніт, як і в попередній моделі, збереглася.

Продуктивність та програмне забезпечення

iPhone 17 Pro Max працює на базі нового чипа Apple A19 Pro, створеного за 3-нм техпроцесом третього покоління. Це забезпечує приріст продуктивності до 20% в одноядерних та до 30% у багатоядерних тестах порівняно з A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.

Оперативна пам'ять: Обсяг ОЗП зріс з 8 ГБ до 12 ГБ. Це покращує багатозадачність, дозволяючи тримати більше додатків у фоновому режимі без перезавантаження, а також готує смартфон до майбутнього запуску функцій Apple Intelligence.

Накопичувач: З'явилася нова конфігурація з об'ємом пам'яті 2 ТБ.

Охолодження: Вбудована пасивна випарна камера ефективно відводить тепло під час інтенсивних завдань, наприклад, в іграх.

Програмне забезпечення: Обидва смартфони працюють на iOS 26. Нова ОС пропонує оновлений дизайн "Liquid Glass", функцію фільтрації дзвінків Call Screening, переклад розмов у реальному часі Live Translate та спрощений інтерфейс камери.

Камери

Система камер отримала значні оновлення, хоча основний та надширококутний модулі на 48 Мп залишилися без апаратних змін.

Телеоб'єктив: Це головне покращення. Роздільна здатність зросла з 12 Мп до 48 Мп, а сам сенсор став на 56% більшим. Оптичний зум тепер 4-кратний замість 5-кратного, що є більш практичним для портретної зйомки.



Камери отримали важливі оновлення / Фото Apple

Фронтальна камера: Оновлена до 18 Мп (проти 12 Мп) та оснащена квадратним сенсором. Ця інновація дозволяє робити горизонтальні селфі, тримаючи телефон вертикально.

Відео: Нова модель підтримує запис відео у форматі 4K з частотою 120 кадрів на секунду. Також з'явилася функція Dual Capture, що дозволяє одночасно записувати відео з основної та фронтальної камер.

Акумулятор та зарядка

iPhone 17 Pro Max оснащений найбільшим акумулятором в історії iPhone – 5088 мА·год, тоді як у попередника було 4685 мА·год. Попри це, перші тести показують, що час автономної роботи нової моделі дещо поступається iPhone 16 Pro Max, що може бути пов'язано з оптимізацією ПЗ.

Найбільш вагомим покращенням є швидкість зарядки. Новинка підтримує дротову зарядку потужністю 40 Вт, що дозволяє зарядити батарею до 50% за 20 хвилин (проти 35 хвилин у 16 Pro Max з його 27 Вт). Швидкість бездротової зарядки MagSafe залишилася незмінною – 25 Вт.

То чи варто міняти iPhone 16 Pro Max на 17 Pro Max?

iPhone 17 Pro Max є вагомим оновленням, особливо в частині камери, швидкості зарядки та продуктивності. Яскравіший екран, збільшений обсяг оперативної пам'яті та ефективніше охолодження роблять його привабливим вибором для геймерів та вимогливих користувачів.

Проте для власників iPhone 16 Pro Max ці зміни навряд чи стануть причиною для термінового оновлення. Потреби для оновлення, як такої, немає. В звичайному користувацькому сценарії ви навряд чи відчуєте різницю.

Якщо ж ви обираєте між цими двома моделями сьогодні – новий iPhone 17 Pro Max є очевидно кращим вибором, однак iPhone 17 Pro Max непогано скинув в ціні, тож це може бути ключовим аргументом на користь минулорічного флагмана.