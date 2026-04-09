У Нідерландах відкрився найбільший у Європі музей Apple

У нідерландському Утрехті відкрився найбільший у Європі музей Apple. Його запуск приурочили до 50-річчя компанії, а експозиція охоплює десятки років історії бренду.

У місті Утрехт запрацював новий музей, присвячений історії Apple. Він відкрився 2 квітня і вже позиціонується як найбільший подібний простір у Європі. Про це пише 9to5mac.

Що можна побачити в новому музеї Apple?

Експозиція займає понад 21 тисячу квадратних футів і поділена на тематичні зони, які охоплюють різні етапи розвитку компанії. Відвідувачі можуть побачити як культові продукти Apple, так і спеціально створені інсталяції, що відтворюють ключові моменти її історії.

Однією з головних атракцій стала реконструкція гаража батьків Стів Джобс – місця, де фактично починалася історія компанії. Окрім цього, у музеї є тематичний коридор Think Different, який відсилає до відомої рекламної кампанії Apple.

Експозиція також розповідає про період, коли Стів Джобс залишив Apple, і його діяльність у компанії NeXT. Таким чином музей охоплює не лише успіхи бренду, а й складні етапи його розвитку.

Як пише TechRadar, проєкт реалізували за участі підприємця Еда Бінделса – засновника і голови Apple Museum Foundation. До створення експозиції долучилися понад 50 волонтерів, серед яких техніки, колекціонери та історики. Вони зібрали тисячі експонатів, частину яких перевезли з попереднього музею Apple у Вестерборку.

Музей працює щодня, окрім понеділка та вівторка, з 10:00 до 17:00. Вхід організований за часовими слотами кожні 15 хвилин, а останніх відвідувачів впускають о 16:00. Локація розташована за адресою Proostwetering 5d в Утрехті, поруч є паркінг.

Новий простір має на меті показати, як за 50 років Apple перетворилася з невеликого стартапу на одну з найвпливовіших технологічних компаній світу.