П'ять ідей, як використати старий смартгодинник у побуті

Смартгодинники стали масовими понад десять років тому, і за цей час у багатьох користувачів накопичилися застарілі моделі. Навіть якщо вони більше не отримують оновлень, такі пристрої все ще можуть бути корисними в повсякденному житті.

Перші спроби вивести смартгодинники на масовий ринок відбулися ще на початку 2000-х, коли Microsoft просувала платформу SPOT з новинами, погодою та поштою через FM-радіо. Справжній прорив стався у 2010-х з появою Pebble, а згодом – моделей від Samsung, Apple і Google. Саме тоді екосистема застосунків для смартгодинників почала стрімко розвиватися. Про це розповідає BGR.

Дивіться також TikTok-інфлюенсери та медики почали носити Apple Watch на щиколотках, і цьому є логічна причина

Як дати старому смартгодиннику друге життя?

За роки активного використання у багатьох людей залишилися старі моделі, які складно продати або використовувати за первинним призначенням. Втім, існує кілька практичних і навіть несподіваних способів, як дати їм нову роль.

Встановлення альтернативної прошивки. Для старих годинників на Wear OS або Android Wear можна спробувати AsteroidOS – відкриту операційну систему на базі Linux. Вона підтримує понад два десятки моделей, зокрема популярні TicWatch. Функціональність залежить від конкретного пристрою: GPS, NFC або мобільний зв'язок можуть працювати частково або не працювати взагалі. Водночас AsteroidOS дає більший контроль над даними та продовжує життя годинника, який виробник більше не підтримує.

Настільний годинник з постійно увімкненим екраном. Будь-який смартгодинник можна перетворити на настільний годинник, увімкнувши режим постійного дисплея та залишивши його на зарядці. Такий формат дозволяє бачити час, погоду й сповіщення, не торкаючись смартфона. За бажанням годинник можна помістити у спеціальний тримач або надрукований на 3D-принтері корпус для більш охайного вигляду.

Велосипедний спідометр. Як пише How to geek, смартгодинник легко закріпити на кермі велосипеда та використовувати як спідометр. Існує безліч застосунків для відстеження швидкості, дистанції та часу поїздки. За потреби можна скористатися окремими кріпленнями. Додатково такі сервіси, як Strava, дозволяють вести GPS-статистику та аналізувати результати тренувань.

Пульт керування музикою в автомобілі. Годинник можна закріпити на кермі автомобіля та використовувати як пульт для керування музикою зі смартфона. Це зручно для машин без кнопок керування мультимедіа на кермі й дозволяє менше відволікатися від дороги. За потреби достатньо замінити ремінець або використати просте кріплення.

Віртуальний улюбленець. За розміром смартгодинники нагадують класичні Tamagotchi, тому їх легко перетворити на пристрій для віртуальних улюбленців. Для Wear OS і Apple Watch існують відповідні застосунки та навіть циферблати з інтегрованими персонажами. Такий варіант може стати розвагою для дітей або способом повернутися до ностальгії 1990-х.

Навіть якщо старий смартгодинник більше не підходить для щоденного носіння, він усе ще може знайти нове застосування. Це простий спосіб продовжити життя техніки й уникнути того, щоб вона роками лежала без діла.