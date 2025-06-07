Що буде, коли блукаюча зоря пролетить повз нашу Сонячну систему

У далекому майбутньому непередбачуваний гість із глибин космосу може докорінно змінити архітектуру нашої Сонячної системи, створивши гравітаційний хаос з потенційно катастрофічними наслідками для Землі.

Страшні наслідки

Астрономи попереджають: якщо зірка, що вільно мандрує між галактиками, наблизиться до нашої Сонячної системи, це може мати фатальні наслідки. Один із потенційних сценаріїв – Земля втратить стабільну орбіту та буде викинута у холодний і безжиттєвий міжзоряний простір. Інший варіант – гравітаційний вплив зірки порушить орбіти інших планет, і якась із них може зіштовхнутися з нашою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Icarus.

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Дослідження вчених моделює саме такі сценарії. У ньому головний автор Натан Кайб, астроном з Інституту планетних наук, наголошує: гравітаційний вплив навіть далекої зірки може змінити орбіти планет-гігантів нашої системи у понад десять разів сильніше, ніж передбачалося раніше.

Це може мати ланцюгову реакцію:

Зокрема, орбіта Меркурія стане такою витягнутою, що він може врізатися в Сонце або у Венеру.

Далі все посиплеться як доміно. Наприклад, Венера або Марс можуть врізатись у Землю .

. Якщо Земля й уникне таких зіткнень, вона може бути гравітаційно відкинута до Юпітера, який, своєю чергою, здатен виштовхнути її в міжзоряний вакуум. Після того, як планета залишиться без сонячного тепла, а згодом і світла, все живе на поверхні загине, а температура назавжди опуститься до десятків або сотень градусів нижче нуля.

Втім, шанс на такий апокаліпсис поки що невеликий. Кайб зазначає, що ймовірність того, що подібна зірка пройде на відстані 100 астрономічних одиниць (а це у сто разів далі, ніж відстань від Землі до Сонця), становить лише 5 % упродовж наступних п’яти мільярдів років. Що ж до найгірших сценаріїв – вони мають іще нижчі шанси: близько 0,2 %.

Цікаво, що такі події могли вже траплятися у минулому. У попередніх роботах Кайб припускав, що приблизно три мільйони років тому Земля зазнала змін орбіти саме через проліт блукаючої зорі. Це могло вплинути на клімат планети, серйозно його порушивши.